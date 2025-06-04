Нацпроект в энергетике и ЖКХ: ставка на казахстанских производителей

В рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в Шымкенте прошла республиканская конференция с участием представителей госорганов, отраслевых компаний и отечественных производителей.

Организатор конференции – ОЮЛ "Ассоциация электромашиностроителей Казахстана". Цель мероприятия – решить актуальные вопросы износа энергетической инфраструктуры и создать условия для устойчивого развития в будущем.

Местом проведения мероприятия выбран завод Asia Trafo, крупнейший в Центральной Азии производитель трансформаторов и шунтирующих реакторов, входящий в казахстанскую группу компаний Alageum Electric. Группа компаний является ярким примером, демонстрирующим потенциал в повышении энергетической безопасности страны через производство отечественного электротехнического оборудования. Руководство и инженеры казахстанского холдинга на протяжении 27 лет активно восстанавливали обанкротившиеся промышленные предприятия, строили новые заводы и внедряли новейшие технологии в свое производство.

Фото: Alageum Electric

"Потенциал казахстанских предприятий очень большой. Как показывает практика, отечественное оборудование имеет больший запас прочности к климатическим условиям Казахстана и к качеству инфраструктуры. Еще один важный аспект в пользу оборудования ОТП – это гарантийное и техническое сопровождение оборудования. Ни один импортер сегодня не осуществляет таких обязательств в Казахстане. В свою очередь отечественные предприятия такую услугу предоставляют. Кроме того, здесь и важный социальный аспект – создание новых рабочих мест, налоговые выплаты в бюджет страны, инвестиционная привлекательность", – подчеркнул управляющий директор Ассоциации электромашиностроителей РК Галым Булатов.

По словам местных производителей, отечественные компании уже берут на себя функции ремонта импортного оборудования, которое нередко выходит из строя уже в самом начале эксплуатации. Это еще раз подчеркивает необходимость поддержки собственных предприятий.

"Мы призываем рассматривать возможность приобретения энергоэффективных трансформаторов. Сейчас мировая тенденция – энергоэффективность, и Казахстан не должен отставать", – отметил технический директор завода Asia Trafo Дауирбек Атеев.

Фото: Alageum Electric

Представитель Министерства промышленности и строительства РК Айдын Рахымжан подтвердил, что правительством ведется активная работа по загрузке отечественных производств и созданию новых предприятий.

"Это не просто вопрос экономики – это вопрос энергетической безопасности страны. Надежная инфраструктура обеспечивает тепло и свет в домах казахстанцев", – прокомментировали в министерстве.

На сессии, посвященной механизмам реализации проекта, заместитель председателя правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ" Макка Шингазиева подчеркнула, что Национальный проект рассчитан на долгосрочную перспективу:

"Мы сразу обозначаем: это будет поэтапный проект. Сейчас говорим про первые пять лет, далее реализация будет развиваться в зависимости от результатов и запросов регионов".

Фото: Alageum Electric

Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Алия Мурзагалиева сообщила об основных механизмах финансирования Национального проекта, которое будет осуществляться за счет собственных средств СЕМ, привлечения бюджетных кредитов и/или осуществления вклада МИО или СПК в уставный капитал СЕМ, привлечения займов МФО и финансовых институтов РК, эмиссии облигаций МИО, выкупаемых финансовым оператором в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Как отметила Алия Мурзагалиева, эффект модернизации отразится на экономической и инвестиционной привлекательности страны.

Тем не менее отечественные производители выразили обеспокоенность тем, что ряд решений по-прежнему принимается в спешке, а реализация проектов полностью отдана на откуп EPC-контракторам. Представитель отечественной компании Karlskrona LC AB Талгат Алпысбаев сравнил с опытом участия в зарубежных проектах:

"Мы обсуждаем проекты, которые будут реализовываться через 30-40 лет. Только проектирование занимает три года. Планирование на дистанции определяет качество исполнения. Но когда все проходит в последний момент, то есть большие риски по качеству".

Фото: Alageum Electric

Участие в мероприятии приняли отечественные предприятия Alageum Electric, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, Nero Group, Karlskrona LC AB. Согласно данным министерства, масштабная модернизация продлится до 2029 года. В результате износ ключевой инфраструктуры должен значительно сократиться. Конференция в Шымкенте стала не только площадкой для обсуждения вызовов, но и важным шагом в переосмыслении роли отечественной промышленности в обеспечении энергетической независимости Казахстана.

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