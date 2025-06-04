#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Пресс-релизы

Нацпроект в энергетике и ЖКХ: ставка на казахстанских производителей

Нацпроект в энергетики и ЖКХ, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:49 Фото: Alageum Electric
В рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в Шымкенте прошла республиканская конференция с участием представителей госорганов, отраслевых компаний и отечественных производителей.

Организатор конференции – ОЮЛ "Ассоциация электромашиностроителей Казахстана". Цель мероприятия – решить актуальные вопросы износа энергетической инфраструктуры и создать условия для устойчивого развития в будущем.

Местом проведения мероприятия выбран завод Asia Trafo, крупнейший в Центральной Азии производитель трансформаторов и шунтирующих реакторов, входящий в казахстанскую группу компаний Alageum Electric. Группа компаний является ярким примером, демонстрирующим потенциал в повышении энергетической безопасности страны через производство отечественного электротехнического оборудования. Руководство и инженеры казахстанского холдинга на протяжении 27 лет активно восстанавливали обанкротившиеся промышленные предприятия, строили новые заводы и внедряли новейшие технологии в свое производство.

Фото: Alageum Electric

"Потенциал казахстанских предприятий очень большой. Как показывает практика, отечественное оборудование имеет больший запас прочности к климатическим условиям Казахстана и к качеству инфраструктуры. Еще один важный аспект в пользу оборудования ОТП – это гарантийное и техническое сопровождение оборудования. Ни один импортер сегодня не осуществляет таких обязательств в Казахстане. В свою очередь отечественные предприятия такую услугу предоставляют. Кроме того, здесь и важный социальный аспект – создание новых рабочих мест, налоговые выплаты в бюджет страны, инвестиционная привлекательность", – подчеркнул управляющий директор Ассоциации электромашиностроителей РК Галым Булатов.

По словам местных производителей, отечественные компании уже берут на себя функции ремонта импортного оборудования, которое нередко выходит из строя уже в самом начале эксплуатации. Это еще раз подчеркивает необходимость поддержки собственных предприятий.

"Мы призываем рассматривать возможность приобретения энергоэффективных трансформаторов. Сейчас мировая тенденция – энергоэффективность, и Казахстан не должен отставать", – отметил технический директор завода Asia Trafo Дауирбек Атеев.

Фото: Alageum Electric

Представитель Министерства промышленности и строительства РК Айдын Рахымжан подтвердил, что правительством ведется активная работа по загрузке отечественных производств и созданию новых предприятий.

"Это не просто вопрос экономики – это вопрос энергетической безопасности страны. Надежная инфраструктура обеспечивает тепло и свет в домах казахстанцев", – прокомментировали в министерстве.

На сессии, посвященной механизмам реализации проекта, заместитель председателя правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ" Макка Шингазиева подчеркнула, что Национальный проект рассчитан на долгосрочную перспективу:

"Мы сразу обозначаем: это будет поэтапный проект. Сейчас говорим про первые пять лет, далее реализация будет развиваться в зависимости от результатов и запросов регионов".

Фото: Alageum Electric

Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Алия Мурзагалиева сообщила об основных механизмах финансирования Национального проекта, которое будет осуществляться за счет собственных средств СЕМ, привлечения бюджетных кредитов и/или осуществления вклада МИО или СПК в уставный капитал СЕМ, привлечения займов МФО и финансовых институтов РК, эмиссии облигаций МИО, выкупаемых финансовым оператором в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Как отметила Алия Мурзагалиева, эффект модернизации отразится на экономической и инвестиционной привлекательности страны.

Тем не менее отечественные производители выразили обеспокоенность тем, что ряд решений по-прежнему принимается в спешке, а реализация проектов полностью отдана на откуп EPC-контракторам. Представитель отечественной компании Karlskrona LC AB Талгат Алпысбаев сравнил с опытом участия в зарубежных проектах:

"Мы обсуждаем проекты, которые будут реализовываться через 30-40 лет. Только проектирование занимает три года. Планирование на дистанции определяет качество исполнения. Но когда все проходит в последний момент, то есть большие риски по качеству".

Фото: Alageum Electric

Участие в мероприятии приняли отечественные предприятия Alageum Electric, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, Nero Group, Karlskrona LC AB. Согласно данным министерства, масштабная модернизация продлится до 2029 года. В результате износ ключевой инфраструктуры должен значительно сократиться. Конференция в Шымкенте стала не только площадкой для обсуждения вызовов, но и важным шагом в переосмыслении роли отечественной промышленности в обеспечении энергетической независимости Казахстана.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В правительстве Республики Казахстан состоялась встреча с руководством компании AstraZeneca
Пресс-релизы
12:37, Сегодня
В правительстве Республики Казахстан состоялась встреча с руководством компании AstraZeneca
РАХАТ FEST 2025: включили рахат на полную!
Пресс-релизы
21:03, 03 июня 2025
РАХАТ FEST 2025: включили рахат на полную!
Новая трасса и более 6000 бегунов: в столице прошел Astana Half Marathon 2025
Пресс-релизы
20:55, 03 июня 2025
Новая трасса и более 6000 бегунов: в столице прошел Astana Half Marathon 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: