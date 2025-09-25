Утверждены правила закупок в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов

Министр промышленности приказом от 19 сентября 2025 года утвердил Правила осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, сообщает Zakon.kz.

Закупки предусматривают проведение двухэтапных конкурсных процедур:

1 этап – проведение предварительного квалификационного отбора;

2 этап – сопоставление ценовых и неценовых предложений.

Процесс проведения закупок включает подготовку и объявление конкурса, установление квалификационных требований и проведение предварительного квалификационного отбора, рассмотрение и оценку заявок по ценовым и неценовым критериям, сопоставление предложений и отбор поставщика, заключение договора о закупках, а также положения, регулирующие порядок внесения изменений в конкурсную документацию, обеспечение исполнения обязательств, порядок расторжения и завершения договоров.

При проведении предварительного квалификационного отбора устанавливаются следующие обязательные требования:

обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц), в том числе разрешениями на выполнение строительно-монтажных работ и работ по разработке проектной (проектно-сметной документации);

являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей 6 МРП , установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в том числе не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками;

не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

обладать трудовыми ресурсами (применимо к работам по технологически сложным объектам замкнутого цикла), необходимыми для исполнения обязательств по договору о строительстве "под ключ" в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, не обеспечиваемые наличием разрешений первой или второй категории;

наличие опыта реализации аналогичных работ, услуг (данное требование может устанавливаться по усмотрению заказчика. При этом в случае наличия такого требования, не могут дополнительно устанавливаться требования по минимальному количеству реализованных проектов);

иметь допустимый показатель загрузки в соответствии с параграфом 12 Правил;

потенциальный поставщик или привлекаемый им субподрядчик, и их руководитель, и учредители (акционеры) не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

потенциальный поставщик не должен являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением.

Правилами установлено, что при выборе реализации проекта за счет собственных средств с дальнейшим доверительным управлением объектом, требования подпунктов 3),4),6) настоящего пункта не применяются.

Квалификационные требования по наличию опыта (не менее 1 аналогичного объекта) устанавливаются при соблюдении нижеперечисленных условий:

стоимость закупки для работ превышает 250 000 МРП (983 000 000 тенге в 2025 году);

стоимость закупки для услуг превышает 12 000 МРП (47 184 000 тенге в 2025 году);

работы или услуги закупаются для реализации на технологически сложных объектах замкнутого цикла.

В конкурсной документации устанавливается ценовой критерий – стоимость реализации проекта "под ключ", основанный на предложенной цене потенциального поставщика.

Также в конкурсной документации устанавливаются неценовые критерии, применяемые для определения победителя конкурса по выбору поставщика:

наличие у потенциального поставщика опыта работы по выполненным договорам;

обязательство по обеспечению доли местного содержания;

гарантия качества по объекту строительства;

обеспечение класса энергоэффективности объекта;

регистрация потенциального поставщика по месту реализации проекта;

условия авансирования, промежуточных платежей;

реализация проекта за счет собственных средств с дальнейшим доверительным управлением (применимо к технологически сложным объектам замкнутого цикла коммунального и энергетического назначения).

Для проведения предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков заказчик размещает на электронной платформе закупок объявление, которое содержит:

наименование и описание закупаемых работ, услуг;

конкурсную документацию;

сроки начала и окончания представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе;

срок приема заявок – 10 рабочих дней.

Заявка на участие в конкурсе подписывается ЭЦП и подается посредством электронной платформы закупок.

Для участия в конкурсе потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки в качестве гарантии того, что он:

не отзовет либо не изменит документы после истечения окончательного срока представления ценовых предложений;

в случае определения его победителем конкурса заключит договор с Заказчиком и внесет обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями конкурсной документации предусмотрено внесение такого обеспечения.

Обеспечение заявки вносится потенциальным поставщиком в виде электронной банковской гарантии или денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика.

Обеспечение заявки вносится в размере 1% от суммы, указанной для закупки данного конкурса.

Электронная платформа закупок обеспечивает:

автоматическую проверку потенциальных поставщиков на наличие в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО "ФНБ "Самрук-Казына" при подаче заявок;

автоматическое направление сведений о поставщиках для включения в Реестр недобросовестных участников государственных закупок при наступлении оснований, установленных настоящими Правилами.

Основаниями для включения в Реестр недобросовестных участников государственных закупок являются:

фальсификация документов (по решению суда);

уклонение победителя закупки от заключения договора (автоматически);

невнесение обеспечения исполнения договора (обеспечение аванса или гарантии в случае их наличия) в установленный срок (автоматически);

неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора (по решению суда).

Решение о включении потенциального поставщика в Реестр недобросовестных участников государственных закупок отменяется, в случае установления технического сбоя, повлиявшего на принятие такого решения.

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе квалификационный орган:

определяет потенциальных поставщиков (потенциального поставщика), которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признает их прошедшими предварительный квалификационный отбор;

формирует и утверждает протокол итогов предварительного квалификационного отбора.

В случае если, по итогам предварительного квалификационного отбора, прошедшим предварительный квалификационный отбор признается один потенциальный поставщик, указанный потенциальный поставщик признается победителем конкурса.

Электронная платформа закупок автоматически сопоставляет ценовые и неценовые критерии, производит подсчет набранных баллов потенциальных поставщиков и определяет победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место на основании информации, указанной в заявках.

При равенстве количества баллов, победителем признается потенциальный поставщик, имеющий наибольшее количество баллов по опыту работы.

При равенстве количества баллов по критериям победителем признается потенциальный поставщик, имеющий больший показатель финансовой устойчивости потенциального поставщика, определяемый электронной платформой закупок автоматически согласно данным информационных систем органов государственных доходов.

При равенстве баллов, в т.ч. по опыту работы победителем признается потенциальный поставщик, подавший заявку на участие в конкурсе ранее других.

Договор о закупках заключается по утвержденной форме на условиях конкурсной заявки победителя. Все обязательства и предложения победителя, повлиявшие на его победу, подлежат включению в текст договора. В случае финансирования проекта за счет поставщика с дальнейшим принятием объекта в доверительное управление, с поставщиком дополнительно подписывается соглашение об условиях передачи объекта в доверительное управление.

Также правила содержат условия об обеспечении исполнения договора о закупках, ведение претензионной работы, закрытие договора и процедуру обжалования закупок.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2025 года.

