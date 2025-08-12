#АЭС в Казахстане
Общество

Гранты в магистратуру: в Казахстане начался прием документов

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 16:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане сегодня начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Об этом 12 августа 2025 года рассказали в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК, сообщает Zakon.kz.

Всего в комплексном тестировании приняли участие около 49 тыс. человек. По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 50% поступающих, по профильному направлению – 21%. Они смогут участвовать в конкурсе грантов.

"Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов".Пресс-служба МНВО РК

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

  • копия удостоверения личности,
  • документ о высшем образовании (диплом и приложение),
  • сертификат КТ и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии).
"При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Поступающие в магистратуру могут претендовать на 13 тыс. государственных образовательных грантов".Пресс-служба МНВО РК

Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы до 25 августа на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования (НЦТ).

"Зачисление на обучение будущих магистрантов завершится до 28 августа".Пресс-служба МНВО РК

11 августа 2025 года в Министерстве науки и высшего образования Казахстана объявили итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
