КАМАЗ представляет в Казахстане тягачи нового поколения

В Казахстане начались продажи магистральных тягачей нового поколения – КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65659 – в различных комплектациях. Премьера моделей прошла в рамках выставки Komtrans + BUSexpo Astana, состоявшейся в Астане, сообщает Zakon.kz.

Обе машины относятся к семейству К5 – самой высокотехнологичной линейке КАМАЗа. Как отмечает начальник отдела маркетинга и развития дилерской сети ТОО "АвтоТехЛайн" (официального дилера "КАМАЗа" в Астане) Александра Воронина, их появление в Казахстане подкрепляется выгодной программой финансовой аренды, что делает технику максимально доступной для транспортных и логистических компаний.

Фото: ТОО "АвтоТехЛайн"

КАМАЗ-65659 – это трехосный магистральный тягач с колесной формулой 6×2/2 и подъемной задней осью. Тягач является оптимальным решением для междугородних перевозок с увеличенной массой. По сути, это развитие модели КАМАЗ-54901: грузовик адаптирован под требования к распределению осевых нагрузок на дорогах общего пользования.

Подъемная ось позволяет увеличить массу автопоезда до 44 тонн без выхода за нормы по нагрузке на ось, что особенно важно при междугородних перевозках по основным транспортным маршрутам.

Машина оснащена экономичным двигателем мощностью 482 л.с., 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач и просторной кабиной с ровным полом. Высокая крыша, широкий обзор, современная эргономика и высокий уровень шумоизоляции делают кабину комфортной даже при длительных рейсах. Высота седельно-сцепного устройства – 1150-1170 мм, что обеспечивает совместимость с большинством стандартных полуприцепов.

Фото: ТОО "АвтоТехЛайн"

Модель КАМАЗ-54902 ориентирована на региональные перевозки – прежде всего внутри одной области или между близлежащими регионами. Это классический седельный тягач с колесной формулой 4×2, разработанный с прицелом на функциональность, маневренность и универсальность.

У этого автомобиля компактная кабина шириной 2,3 метра с низкой крышей и одним спальным местом. Под капотом – двигатель КАМАЗ-689.510 мощностью 390 лошадиных сил. Как и во флагманских моделях, здесь применена 12-ступенчатая роботизированная коробка передач, что обеспечивает экономичность и упрощает управление.

Существенным преимуществом КАМАЗа-54902 является межсервисный интервал – до 30 тыс. км, а общий ресурс двигателя – до 1,2 млн км. Это значимые показатели, особенно в условиях интенсивной эксплуатации автотехники в автопарках производственных и транспортных компаний.

ТОО "АвтоТехЛайн"

Наряду с новыми моделями линейки К5 КАМАЗ предлагает собственную финансовую программу, что обеспечивает доступность и удобство приобретения новых тягачей. Условия аренды предполагают ставку от 7% годовых, первоначальный взнос от 30%, срок финансирования – до 37 месяцев.

Это предложение рассчитано на компании, которые стремятся модернизировать автопарк без значительных капитальных затрат. В условиях высокой конкуренции на рынке логистики такие параметры позволяют быстрее обновлять парк техники, повышать надёжность доставки и снижать издержки.



КАМАЗ давно зарекомендовал себя как ведущий производитель грузовой техники в СНГ. Сегодня компания делает ставку на модернизацию, переход от концепции "просто машина" к экосистеме решений – от техники и послепродажного сервиса до финансовой поддержки.

Начало продаж новых моделей К5 в Казахстане подтверждает стремление компании быть ближе к клиенту и оперативно отвечать на запросы рынка. КАМАЗ предлагает надежные транспортные решения и поддержку на всех этапах эксплуатации.

Для получения подробной информации о финансовой программе, пожалуйста, позвоните по следующим номерам: +7 (7172) 537-735, +7 (702) 273-72-83.

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