День клиента КАМАЗ в Казахстане: новые модели и новые возможности

10 октября в Актобе прошел День клиента КАМАЗ – масштабное мероприятие, объединившее представителей транспортных, строительных и аграрных компаний Западного Казахстана. Гости ознакомились с новыми моделями грузовой техники КАМАЗ К5 и приняли участие в тест-драйвах, сообщает Zakon.kz.

На территории автоцентра TRUCK CENTER ТОО "ЗАПКАЗ-АВТО" при поддержке эксклюзивного дистрибьютора ТОО "АвтоТехЛайн" была организована презентация новинок КАМАЗ и демонстрация их технических преимуществ. Для потенциальных клиентов это стало возможностью оценить современный уровень комфорта, технологичности и эффективности автомобилей.

Фото: ТОО АвтоТехЛайн

Мощность и комфорт нового поколения

Особое внимание участников привлекли седельные тягачи КАМАЗ-54902 (4×2) и КАМАЗ-65659 (6×2). Оба автомобиля относятся к семейству К5, они создавались с учетом потребностей бизнеса, ориентированного на надежность, экономичность и удобство эксплуатации.

КАМАЗ-54902 предназначен для региональных перевозок. Он оснащен комфортабельной кабиной шириной 2,3 м с низкой крышей и одним спальным местом. Автомобиль построен на новой санкционно-устойчивой компонентной базе, оборудован двигателем КАМАЗ-689 мощностью 390 л.с. и 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Модель сочетает высокие ходовые качества и экономичность, что делает ее оптимальным решением для среднего бизнеса.

КАМАЗ-65659 – трехосная версия тягача КАМАЗ-54901, рассчитанная на работу с различными полуприцепами. Наличие подъемной оси позволяет увеличить полную массу автопоезда до 44 тонн без нарушения норм по нагрузке на ось, что особенно важно для междугородних перевозчиков. Тягач оснащен двигателем мощностью 482 л.с., 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач и просторной высокой кабиной с ровным полом. По комфорту и оснащению автомобиль соответствует лучшим международным стандартам.

Как отметил коммерческий директор ТОО "ЗАПКАЗ-АВТО" Павел Дубинин, участники тест-драйва оценили отличную управляемость седельных тягачей, их устойчивость на трассе и продуманный интерьер, обеспечивающий максимальное удобство водителя в длительных рейсах.

Фото: ТОО АвтоТехЛайн

Обновленный КАМАЗ-43118: эргономика и функциональность

Кроме флагманских моделей тягачей, гостям представили КАМАЗ-43118 с рестайлинговой кабиной. Здесь кардинально улучшены эргономика и внешний дизайн, увеличено жизненное пространство для водителя. В базовую комплектацию вошли кондиционер, мультируль, информационный дисплей, пневмосиденье, электрорегулировка зеркал, электростеклоподъемники и многофункциональный подрулевой переключатель. Металлический трехсоставной бампер отличается повышенной ремонтопригодностью, а новый вещевой ящик с подстаканниками делает рабочее место еще удобнее.

Фото: ТОО АвтоТехЛайн

Финансовые решения и сервисная поддержка

Во время презентации представители TRUCK CENTER и АвтоТехЛайн рассказали о доступных финансовых программах, включая аренду с последующим выкупом, сервисное обслуживание и поставку специальной техники на базе шасси КАМАЗ. Эти условия для казахстанских клиентов делают покупку новой техники максимально удобной и прозрачной.

Для гостей также была организована экскурсия по обновленному автоцентру, где они узнали о возможностях предприятия в области технического обслуживания и производства фургонов, прицепов и полуприцепов.

Фото: ТОО АвтоТехЛайн

Техника, проверенная дорогами и годами

Модели КАМАЗ нового поколения демонстрируют, как традиционные сильные стороны бренда – надежность, проходимость и выносливость – сочетаются с современными решениями в области комфорта и электроники. Новые автомобили адаптированы к условиям эксплуатации в различных климатических зонах Казахстана и полностью соответствуют запросам местных перевозчиков.

Более подробную информацию можно получить у менеджеров автоцентра TRUCK CENTER: +7 (707) 862 00 00; +7 (702) 006-57-64; +7 (7132) 94-46-28.



Партнерский материал