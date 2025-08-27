Среда, где формируется личность – директор детсада Медцентра Управления делами президента РК о своей миссии

В интервью Zakon.kz Гульшат Онланбеккызы – к.п.н., заместитель председателя Диссертационного совета при КазНПУ им. Абая – рассказала, что цель работников детского сада простая и большая одновременно – воспитать поколение самостоятельных, осознанных и добрых людей.

– Гульшат Онланбековна, в этом году "Қарлығаш" отмечает 15-летие. Как менялся детский сад за эти годы?

– 15 лет – для человека подростковый возраст, а для детского сада – зрелость. Мы начинали с небольшого здания на 240 мест и 11 групп. Сегодня "Қарлығаш" – это уже целая сеть из трех современных корпусов, рассчитанных на 750 детей и 36 групп. Площадь выросла почти втрое – с 10 до 28 тысяч квадратных метров. Но важнее другое: вместе с квадратными метрами росли дети, педагоги и главное – наша философия.

Мы поняли, что садик – это не просто место, где ребенка кормят и присматривают. Это среда, где формируется личность. Именно поэтому мы создали собственную программу "Бастау". Сегодня ее называют одной из лучших практик в Казахстане. Более того, "Қарлығаш" превратился в Центр компетенций, где не только учат детей, но и готовят педагогов со всей страны.

– Почему дошкольное образование стало таким стратегическим приоритетом?

– Потому что именно здесь начинается человеческая траектория. Долгое время считалось, что важнее школа и университет. Но оказалось, что фундамент закладывается в 3-6 лет. Здесь ребенок впервые учится дружить, решать конфликты, фантазировать, задавать вопросы и искать ответы.

И государство это признало: растут бюджеты, развивается инклюзия, строятся новые сады. Сегодня расходы на дошкольное образование уже на уровне мировых стандартов. Мы видим простую вещь: ребенок, прошедший качественный детсад, потом легче учится, увереннее в школе и спокойнее в жизни.

– "Қарлығаш" называют флагманом. Чем вы отличаетесь?

– Мы смотрим на ребенка целостно. Не только "читать-считать-писать", а формировать навыки XXI века: креативность, критическое мышление, умение общаться и работать в команде.

В саду работают методики Reggio, сингапурская математика, STEAM, SMART-обучение. Дети пробуют себя в профессиях в "Kidzania", снимают собственные сказки на хромакее, создают мультфильмы. Это все не развлечения, а осознанное обучение.

Наши педагоги тоже в центре внимания. Мы – Центр компетенций Министерства просвещения: здесь они проходят обучение и увозят лучшие практики в свои города. Поэтому "Қарлығаш" стал школой для школ.

А еще мы первые в стране получили аккредитацию NAEYC и сертификат ISO 9001:2015. Это значит, что у нас выстроены все процессы по мировым стандартам.

– В чем суть вашей программы "Бастау"?

– "Бастау" – это не просто учебник. Это концепция, где соединены четыре линии развития ребенка: познавательная, эмоционально-социальная, творческая и физическая.

Мы добавляем в нее и культуру, и язык, и национальные традиции. Сохраняем корни, но даем детям крылья. Поэтому у нас дети одинаково уверенно поют казахские народные песни и решают задачи по сингапурской методике.

– Какие инновации помогают вам делать процесс особенным?

– Мы внедряем методики, которые делают ребенка активным создателем. Например, "СОРСИ" – учит договариваться и работать в команде. Методика Шичиды – развивает воображение, память и ассоциативное мышление.

Или парк профессий "Kidzania", где ребенок может быть врачом, строителем, журналистом. Это практико-ориентированное воспитание. А цифровые технологии – хромакей, медиапроекты – позволяют детям снимать фильмы и оживлять сказки.

– "Қарлығаш" имеет особенность – медицинское сопровождение. Как это встроено в образовательный процесс?

– Наш сад создавался при Медицинском центре Управления делами президента РК, поэтому здоровье стало частью философии. У нас не "медкабинет при садике", а полноценная система.

Каждый ребенок проходит Check-up: сердце, легкие, обмен веществ, зрение, психоэмоциональное состояние. Если есть перегрузка – подключаем психолога. Врачи и педагоги работают вместе: режим дня, питание, физическая подготовка – все интегрировано.

А еще у нас уникальная среда: бассейн, сенсорные комнаты, "соляная шахта", инфракрасная сауна, "тропа здоровья", мини-огороды и велодорожки. Мы не отделяем здоровье от образования – они идут вместе.

– Какие долгосрочные результаты для вас важнее всего?

– Во-первых, дети. Наши выпускники уверенно адаптируются в школе, выигрывают олимпиады, поступают в топовые вузы. Но самое главное – у них есть базовые компетенции: умение учиться, сотрудничать, творчески мыслить.

Во-вторых, здоровье. У ребенка формируется культура заботы о себе. Это остается на всю жизнь.

В-третьих, педагоги. Мы не замыкаем опыт на себе: обучаем специалистов, сопровождаем новые площадки, консультируем.

И наконец, доверие родителей. Когда сад и семья работают как команда, эффект усиливается в разы.

– У вас есть статус национальной площадки. Что это дает?

– Это значит, что мы стали лабораторией будущего. Все новое – методика, технология, подход – сначала проходит апробацию у нас, а потом уходит в систему.

Мы – сад, где рождаются инновации, школа, где учатся педагоги, и центр, где вырабатываются стандарты. Это огромная ответственность, но и огромная возможность.

– Какие у вас планы на будущее?

– Масштабироваться. Мы хотим передавать опыт регионам, открывать филиалы, поддерживать новые площадки. Хочется вовлекать родителей еще активнее, чтобы они были настоящими партнерами процесса.

Наша цель простая и большая: воспитать поколение самостоятельных, осознанных и добрых людей. Дать детям не только знания, но и умение быть счастливыми.