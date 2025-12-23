#Казахстан в сравнении
Пресс-релизы

Роль ВИЭ и атомной генерации в условиях дефицита мощности

Роль ВИЭ и атомной генерации в условиях дефицита мощности, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 14:36 Фото: сгенерировано ИИ
Возобновляемые источники энергии в последние годы стали одним из самых заметных направлений в энергетике Казахстана. Солнечные и ветровые станции часто воспринимаются как символ экологичности и технологического прогресса.

Однако, как подчеркивает генеральный директор ОЮЛ "Союз инженеров-энергетиков РК", заслуженный энергетик РК Марат Дулкаиров, возобновляемая энергетика – это лишь часть энергосистемы со своими плюсами и серьезными ограничениями.

"Всем нравится идея электроэнергии из возобновляемых источников. Многие считают, что это буквально "богом данная" энергия, которую нужно брать, и только глупые могут ею не воспользоваться. Но на самом деле это просто еще один вид генерации электрической энергии, которую нужно использовать в разумных пределах и разумным образом", – рассказал Марат Дулкаиров.

По своей природе электроэнергия из ВИЭ нестабильна и напрямую зависит от погодных условий, отмечает эксперт.

"Есть ветер или солнце – есть выработка, нет – ее нет. Такая пульсация недопустима для нормального энергоснабжения. Представьте, если бы к вашему дому подвели такой свет: то есть, то нет. Кому это нужно? Именно поэтому необходимы накопители, особенно в часы пикового потребления, когда нагрузка на систему резко возрастает", – поясняет он.

Отдельно эксперт отмечает высокую стоимость электроэнергии из ВИЭ.

"При этом население в среднем платит за электроэнергию порядка 25-30 тенге за киловатт-час. Старые угольные тепловые станции работают на уровне 14-15 тенге за киловатт-час. В прошлом году средняя цена была около 40 тенге за киловатт-час. В этом году в отдельные месяцы стоимость доходила даже до 60, местами до 90 тенге", – подчеркнул энергетик.

Говоря об атомной энергетике, эксперт считает, что сравнивать ее с ВИЭ некорректно, поскольку речь идет о принципиально разных масштабах и задачах.

"Это все равно что сравнивать комара и слона. ВИЭ – это киловатты, в лучшем случае мегаватты. Атомные электростанции – это совершенно другие объемы выработки. Электроэнергия АЭС стабильная, качественная и экологически чистая. Выбросы при эксплуатации нулевые. Это базовая генерация: она не маневренная, но крайне необходимая для нормальной работы энергосистемы", – подчеркивает специалист.

По словам эксперта, Казахстан сегодня сталкивается с системным дефицитом мощности, который возобновляемые источники энергии никак не покроют.

"Мы вырабатываем меньше, чем потребляем. Южная часть страны, где проживает около половины населения, испытывает дефицит мощности на уровне примерно 55 процентов. Речь идет о регионах ниже озера Балхаш – Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, а также о крупных городах: Алматы, Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Туркестане", – отмечает он.

Марат Дулкаиров подчеркивает, что ключевое значение имеет не только сам факт строительства АЭС, но и выбор подрядчика с подтвержденным международным опытом.

"В этих условиях было принято решение о строительстве атомных электростанций. Строительство первой АЭС мощностью 2400 мегаватт уже начато. Одновременно принято решение о строительстве второй АЭС, место которой сейчас определяется. Принципиально важно, что реализацией первого проекта занимается "Росатом". Сегодня это самый сильный игрок в мире в сфере строительства атомных электростанций, с большим портфелем реализованных проектов и накопленным опытом эксплуатации", – отметил эксперт.

По его словам, для Казахстана принципиально важно, что речь идет не об экспериментальных решениях.

"Рассматриваются современные реакторы типа ВВЭР поколения 3+. Это технологии, которые уже эксплуатируются на действующих атомных станциях в разных странах. Они рассчитаны на длительную и стабильную работу с высоким уровнем безопасности", – поясняет Дулкаиров.

Он подчеркивает, что атомная станция является долгосрочным инфраструктурным объектом.

"АЭС – это не просто источник электроэнергии. Это объект, который должен работать десятилетиями и может обеспечивать устойчивость всей энергосистемы страны", – резюмирует заслуженный энергетик РК.

Айсулу Омарова
