Пресс-релизы

В селе Кентубек Западно-Казахстанской области открыт новый спортивный зал

спортивный комплекс, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 18:20 Фото: Мади Файзоллаули
В селе Кентубек Бурлинского района Западно-Казахстанской области начал работу новый современный спортивный зал. Торжественное открытие объекта стало значимым событием для местных жителей и важным шагом в развитии социальной инфраструктуры села.

Новый спортивный комплекс направлен на развитие массового спорта, вовлечение молодежи в регулярные физические занятия и формирование здорового образа жизни среди сельского населения.

Выступая на церемонии открытия, аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев подчеркнул, что в Посланиях главы государства Касым-Жомарта Токаева особое внимание уделяется укреплению потенциала сельских территорий, комплексному развитию регионов и повышению качества жизни граждан.

"Открытие спортивного зала в селе Кентубек – наглядный результат последовательной работы по развитию населенных пунктов. Такие объекты создают условия для активного досуга молодежи, регулярных занятий спортом и укрепления здоровья", – отметил Нариман Торегалиев.

дети, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 18:20

Фото: Мади Файзоллаули

Спортивный зал построен в рамках социальных инвестиционных обязательств компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.". Поддержка со стороны компании способствует расширению спортивной инфраструктуры и созданию новых возможностей для занятий спортом в сельской местности.

дети, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 18:20

Фото: Мади Файзоллаули

Строительство объекта осуществило ТОО "БатысМунайСтрой". Работы были выполнены в полном объеме и завершены в установленные сроки, после чего объект был введен в эксплуатацию.

открытие нового спорткомплекса, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 18:20

Фото: Мади Файзоллаули

Спортивный комплекс представляет собой одноэтажное здание с примыкающим административно-бытовым корпусом. Общая площадь сооружения составляет 1 030 квадратных метров, площадь земельного участка – 6 524 квадратных метра. Одновременно спортивный зал может принимать до 464 человек, что открывает широкие возможности для проведения тренировок, соревнований и массовых спортивных мероприятий.

тренажерный зал, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 18:20

Фото: Мади Файзоллаули

Ожидается, что новый спортивный зал станет центром спортивной жизни села Кентубек, будет способствовать воспитанию будущих спортсменов и укреплению здоровья местных жителей.

Материал предоставлен ТОО "Сервисная компания "БатысМунайСтрой"

Айсулу Омарова
