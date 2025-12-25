В селе Кентубек Западно-Казахстанской области открыт новый спортивный зал
Новый спортивный комплекс направлен на развитие массового спорта, вовлечение молодежи в регулярные физические занятия и формирование здорового образа жизни среди сельского населения.
Выступая на церемонии открытия, аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев подчеркнул, что в Посланиях главы государства Касым-Жомарта Токаева особое внимание уделяется укреплению потенциала сельских территорий, комплексному развитию регионов и повышению качества жизни граждан.
"Открытие спортивного зала в селе Кентубек – наглядный результат последовательной работы по развитию населенных пунктов. Такие объекты создают условия для активного досуга молодежи, регулярных занятий спортом и укрепления здоровья", – отметил Нариман Торегалиев.
Фото: Мади Файзоллаули
Спортивный зал построен в рамках социальных инвестиционных обязательств компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.". Поддержка со стороны компании способствует расширению спортивной инфраструктуры и созданию новых возможностей для занятий спортом в сельской местности.
Строительство объекта осуществило ТОО "БатысМунайСтрой". Работы были выполнены в полном объеме и завершены в установленные сроки, после чего объект был введен в эксплуатацию.
Спортивный комплекс представляет собой одноэтажное здание с примыкающим административно-бытовым корпусом. Общая площадь сооружения составляет 1 030 квадратных метров, площадь земельного участка – 6 524 квадратных метра. Одновременно спортивный зал может принимать до 464 человек, что открывает широкие возможности для проведения тренировок, соревнований и массовых спортивных мероприятий.
Ожидается, что новый спортивный зал станет центром спортивной жизни села Кентубек, будет способствовать воспитанию будущих спортсменов и укреплению здоровья местных жителей.
Материал предоставлен ТОО "Сервисная компания "БатысМунайСтрой"