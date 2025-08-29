В Алматы открыли первый в Казахстане Центр цифровой медицины и три медорганизации после капремонта

В Алматы в преддверии Дня Конституции состоялось торжественное открытие сразу трех медицинских организаций после капитального ремонта, а также запуск первого в Казахстане Центра цифровой медицины – Almaty Digital Medical Center (ADMC), сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняла участие и.о. заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Лайла Имангалиева. Она посетила городскую поликлинику №3, филиал "Таугуль" городской поликлиники №18 и модернизированную подстанцию №8 Службы скорой медицинской помощи.

Almaty Digital Medical Center создан в рамках сотрудничества Управления общественного здравоохранения и Управления цифровизации города. Центр объединяет ключевые цифровые сервисы – информационно-аналитический центр, единый контакт-центр 1312, телемедицинский патронаж, сервис телемедицины и голосовых помощников с искусственным интеллектом. Его работа направлена на повышение прозрачности и эффективности системы здравоохранения, сокращение времени ожидания и улучшение взаимодействия медицины с населением.

Городская поликлиника №3, обслуживающая около 70 тысяч жителей Алмалинского и Бостандыкского районов, открылась после капитального ремонта. В здании обновлены инженерные сети, кабинеты, холлы, санитарные узлы и зоны ожидания, благоустроен сквер. В штате учреждения – 500 сотрудников, включая 104 врача, из которых 40 узких специалистов.

После капитального ремонта открыт Симуляционный центр, где врачи, медсестры и младший персонал бесплатно обучаются навыкам оказания экстренной помощи и сердечно-легочной реанимации. Центр оснащен современными тренажерами и манекенами, а его специалисты прошли обучение в Малайзии. Кроме того, в поликлинике внедрен виртуальный ассистент на основе голосового робота, интегрированный с системой "Damumed", а также открыта современная консультативно-диагностическая лаборатория.

Филиал "Таугуль" поликлиники №18 на 100 посещений в смену впервые за 19 лет прошел модернизацию.

Здание утеплено, обновлен фасад, внедрена современная вентиляция и котельная, заменены окна, двери, инженерные сети и покрытия. Территория благоустроена. В филиале действует лаборатория, оснащенная современными немецкими и японскими анализаторами, а также установлены два аппарата УЗИ.

Подстанция №8 обслуживает около 200 тысяч жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов. Здесь работают 17 бригад скорой помощи, обеспечивая более 95% своевременных доездов. В штате – свыше 200 сотрудников.

Капитальный ремонт, начатый в сентябре 2024 года и завершенный летом 2025-го, обошелся в 700 млн тенге из местного бюджета. Здание утеплено, установлены энергоэффективные окна и двери, модернизированы системы отопления и вентиляции, внедрено LED-освещение и усилена пожарная сигнализация. Автобоксы оснащены современными воротами, вентиляцией, энергосберегающим освещением и точками подключения к электросети.

Созданные условия позволят не только повысить комфорт и безопасность работы сотрудников, но и значительно улучшить качество оказания скорой медицинской помощи.

Открытие Центра цифровой медицины и обновленных медицинских организаций стало важным вкладом в развитие системы здравоохранения Алматы. Эти проекты не только повышают качество и доступность медицинской помощи, но и открывают новые перспективы для внедрения современных технологий. Впереди – расширение цифровых сервисов, новые проекты и стандарты, которые укрепят позиции Алматы как лидера в сфере здравоохранения Казахстана.