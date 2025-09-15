#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Пресс-релизы

Уникальный центр по профилактике суицидального поведения представили в Алматы

больница №3 в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 16:04 Фото: УОЗ Алматы
Сегодня, 15 сентября, министр здравоохранения Акмарал Альназарова в сопровождении руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Марата Пашимова посетила городскую поликлинику №3, которая после капитального ремонта стала одной из самых современных в городе, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления общественного здравоохранения (УОЗ), поликлиника активно внедряет инновации и цифровые технологии, сочетая опыт поколений с новыми подходами.

"Здесь действует виртуальный ассистент и голосовой ИИ-помощник для записи к врачу и получения информации, работают онлайн-консультации через сервис "Онлайн-доктор", внедрен чат-бот "ПУЗ" для самоконтроля здоровья. В поликлинике открыт Симуляционный центр, где врачи и медсестры ежедневно отрабатывают навыки экстренной помощи, а также эндокринологический центр со Школой диабета и системой цифрового мониторинга. Новое лабораторное оборудование позволяет значительно ускорить диагностику – если раньше на получение некоторых результатов уходил час, то теперь они готовы всего за три минуты", – сказано в сообщении.

Особое внимание министра привлек уникальный для республики Психологический центр по профилактике суицидов среди школьников. Он создан в партнерстве с ЮНИСЕФ и стал важным звеном в системе поддержки детей и подростков. Центр помогает не только в кризисных ситуациях, но и формирует культуру заботы о психическом здоровье, привлекая к этому родителей и педагогов.

В ходе визита также был представлен проект Almaty Digital Medical Center (ADMC) и его роботизированные решения, которые направлены на повышение эффективности городской медицины.

Акмарал Альназарова отметила, что опыт городской поликлиники №3 является примером того, как цифровизация и новые подходы позволяют значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для населения.

Торжественное открытие городской поликлиники №3 после капитального ремонта состоялось в преддверии Дня Конституции 29 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Сегодня в Алматы откроется Digital Wave-2025
10:00, 11 сентября 2025
Сегодня в Алматы откроется Digital Wave-2025
Центральная Азия: новая арена глобального капитала
15:15, 10 сентября 2025
Центральная Азия: новая арена глобального капитала
Bank RBK удваивает сумму досрочного погашения госпомощи по итогам 2024 года
14:55, 10 сентября 2025
Bank RBK удваивает сумму досрочного погашения госпомощи по итогам 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: