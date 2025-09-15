Уникальный центр по профилактике суицидального поведения представили в Алматы

Сегодня, 15 сентября, министр здравоохранения Акмарал Альназарова в сопровождении руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Марата Пашимова посетила городскую поликлинику №3, которая после капитального ремонта стала одной из самых современных в городе, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления общественного здравоохранения (УОЗ), поликлиника активно внедряет инновации и цифровые технологии, сочетая опыт поколений с новыми подходами.

"Здесь действует виртуальный ассистент и голосовой ИИ-помощник для записи к врачу и получения информации, работают онлайн-консультации через сервис "Онлайн-доктор", внедрен чат-бот "ПУЗ" для самоконтроля здоровья. В поликлинике открыт Симуляционный центр, где врачи и медсестры ежедневно отрабатывают навыки экстренной помощи, а также эндокринологический центр со Школой диабета и системой цифрового мониторинга. Новое лабораторное оборудование позволяет значительно ускорить диагностику – если раньше на получение некоторых результатов уходил час, то теперь они готовы всего за три минуты", – сказано в сообщении.

Особое внимание министра привлек уникальный для республики Психологический центр по профилактике суицидов среди школьников. Он создан в партнерстве с ЮНИСЕФ и стал важным звеном в системе поддержки детей и подростков. Центр помогает не только в кризисных ситуациях, но и формирует культуру заботы о психическом здоровье, привлекая к этому родителей и педагогов.

В ходе визита также был представлен проект Almaty Digital Medical Center (ADMC) и его роботизированные решения, которые направлены на повышение эффективности городской медицины.

Акмарал Альназарова отметила, что опыт городской поликлиники №3 является примером того, как цифровизация и новые подходы позволяют значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для населения.

Торжественное открытие городской поликлиники №3 после капитального ремонта состоялось в преддверии Дня Конституции 29 августа 2025 года.