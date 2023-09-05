Стрельба в бизнес-центре Алматы: что известно о состоянии пострадавших
В ведомстве уточнили, что в Центральную городскую клиническую больницу поступили два пациента.
"Первый пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, с вдавленным переломом лобной кости. Огнестрельное сквозное ранение левой голени. Госпитализирован в отделение нейрохирургии. Проводится подготовка к операции на голову".Пресс-служба Управления здравоохранения Алматы
Врачи добавили, что его состояние на сегодняшний день стабильное.
Второй пациент поступил в тяжелом состоянии с сквозным огнестрельным пулевым ранением брюшной полости.
"Внутрибрюшное кровотечение тяжелой степени тяжести. Постгеморрагический-болевой шок. Сквозное огнестрельное пулевое ранение в области правой кисти. В экстренном порядке было проведено оперативное вмешательство с восстановлением кишечной целостности, и остановкой брюшного кровотечения", – отметили в управлении.
Он, по словам специалистов, находится в отделении хирургии. Его состояние тяжелое стабильное.
Ранее в городской полиции сообщали, что один из подозреваемых уже задержан. Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности.
Очевидцы происшествия рассказали, что стрельбу устроили четыре человека в масках.
Стражи порядка в настоящее время проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления.