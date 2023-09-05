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Стрельба в бизнес-центре Алматы: что известно о состоянии пострадавших

Стрельба в бизнес-центре Алматы: что известно о состоянии пострадавших Фото: primeminister.kz
Ночью 3 сентября в центре Алматы произошла перестрелка. Два посетителя ресторана, расположенного в бизнес-центре, получили ранения. В Управлении здравоохранения города рассказали о состоянии пострадавших, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в Центральную городскую клиническую больницу поступили два пациента.

"Первый пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, с вдавленным переломом лобной кости. Огнестрельное сквозное ранение левой голени. Госпитализирован в отделение нейрохирургии. Проводится подготовка к операции на голову".Пресс-служба Управления здравоохранения Алматы

Врачи добавили, что его состояние на сегодняшний день стабильное.

Второй пациент поступил в тяжелом состоянии с сквозным огнестрельным пулевым ранением брюшной полости.

"Внутрибрюшное кровотечение тяжелой степени тяжести. Постгеморрагический-болевой шок. Сквозное огнестрельное пулевое ранение в области правой кисти. В экстренном порядке было проведено оперативное вмешательство с восстановлением кишечной целостности, и остановкой брюшного кровотечения", – отметили в управлении.

Он, по словам специалистов, находится в отделении хирургии. Его состояние тяжелое стабильное.

Ранее в городской полиции сообщали, что один из подозреваемых уже задержан. Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности.

Очевидцы происшествия рассказали, что стрельбу устроили четыре человека в масках.

Стражи порядка в настоящее время проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления.

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