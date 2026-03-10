#Референдум-2026
События

Министр здравоохранения доложила Токаеву о ситуации в стране

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 17:37 Фото: akorda.kz
Глава государства принял министра здравоохранения Акмарал Альназарову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 10 марта 2026 года, президент заслушал отчет о текущем состоянии и перспективах развития системы здравоохранения.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ключевых медико-демографических показателях. Акмарал Альназарова сообщила, что отмечено устойчивое снижение общей и младенческой смертности на 15,3%. Казахстан достиг целевых показателей ВОЗ по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%", – говорится в сообщении.

Главе государства также рассказали о повышении доступности медицинской помощи, совершенствовании работы первичного звена, расширении скрининговых программ и модернизации службы охраны материнства и детства.

Продолжается развитие онкологической службы. Открыт Центр протонной терапии на базе нового онкоцентра Астаны, введены в эксплуатацию два новых центра ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау, во всех регионах открыты экспертные эндоскопические центры. Завершено строительство Национального научного онкологического центра и ряда региональных объектов.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по усилению финансового контроля в системе ОСМС, включая автоматизацию мониторинга целевого использования средств и ужесточение требований к поставщикам медицинских услуг", – говорится в сообщении Акорды.

В рамках исполнения поручений главы государства министерство проводит системную работу по формированию Единой цифровой инфраструктуры здравоохранения. Ведется работа по консолидации разрозненных информационных систем в экосистему E-Densaulyq.

Министр доложила, что за последние два года объем инвестиций в фармацевтическую промышленность увеличился в 2,3 раза, а экспорт продукции отрасли вырос в 1,9 раза. Кроме того, заключено шесть инвестиционных соглашений по производству более 400 наименований лекарственных средств на общую сумму 316,3 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о развитии кадрового потенциала отрасли, социальной поддержке медицинских работников.

В завершение президент дал ряд поручений по повышению качества медицинских услуг, усилению финансовой дисциплины в отрасли, совершенствованию системы подготовки кадров, ускорению цифровой трансформации здравоохранения и развитию отечественной фармацевтической промышленности.

6 марта глава государства принял президента Международного комитета Красного Креста Мирьяну Сполярич.

