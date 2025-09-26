Салтанат Томпиева избрана вице-председателем Административной комиссии 42-й сессии Ассамблеи ИКАО

В г. Монреале, Канада, решением глав делегаций государств председателем Административной комиссии назначен постоянный представитель Колумбии в ИКАО Маурисио Рамирес Коппель, сообщает Zakon.kz.

На должности вице-председателей выдвинуты генеральный директор гражданской авиации Сьерра-Леоне Мусайеро Барри, представитель Индии в Совете ИКАО Ангшумали Растоги и председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева. Впервые данный пост занимает представитель Центральной Азии.

Открытие заседаний Административной комиссии состоялось с участием президента Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано и генерального секретаря ИКАО Хуана Карлоса Саласара.

Административная комиссия рассмотрела бюджеты на три года, финансовые вопросы, назначение внешнего ревизора, а также вопросы управления человеческими ресурсами и гендерного равенства и др.

Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано отметил, что представленный проект бюджета укрепляет долгосрочную устойчивость организации и позволяет реализовать приоритетные инициативы, направленные на безопасное и устойчивое развитие международной авиации.

Казахстан представил два документа, касающиеся гендерного равенства в авиации. Салтанат Томпиева озвучила инициативу учредить официальную номинацию Ассамблеи ИКАО "Женщины, формирующие авиацию", которая будет вручаться трем профессионалам на каждой сессии Ассамблеи и сопровождаться сертификатом признания. Номинанты будут представлять сферы аэронавигации, контроля безопасности, авиамедицины, инженерии, эксплуатации и др. Номинация не требует финансовых расходов от организации и призвана мотивировать профессионалов, вдохновляя новое поколение строить карьеру в авиации.

Инициатива Казахстана предварительно получила поддержку со стороны Китая, Канады, Южной Африки, Перу, Республики Корея, Японии, а также международных организаций ACI и IFALPA и других.

Маурисио Рамирес Коппель сказал, что Комиссия приветствует предложение об учреждении номинации. Представитель Франции предложила рассмотреть методологию определения номинантов в Совете ИКАО. Окончательные резолюции Комиссией будут приняты 29 сентября.