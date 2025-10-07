#АЭС в Казахстане
Пресс-релизы

В Алматы стартовала образовательная программа "Мы – твои друзья"

Фото: Nestlé в Казахстане
В Алматы 7 октября 2025 года состоялась пресс-конференция, посвященная запуску программы "Мы – твои друзья".

Проект реализуется Nestlé в Казахстане и брендом кормов для домашних животных Purina в партнерстве с Городским научно-методическим центром новых технологий в образовании Управления образования города Алматы и Методическим центром акимата города Астаны. Партнерами проекта также являются Казахский национальный аграрный исследовательский университет и Национальная ветеринарная палата Казахстана.

Программа "Мы – твои друзья" реализуется в рамках социального обязательства бренда Purina, направленного на популяризацию образовательных программ в сфере ответственного отношения к питомцам. Задача программы – продвижение в обществе внимательного и заботливого отношения к домашним животным, воспитание доброты и ответственности у юного поколения. Участники программы – дети 6-8 лет. Программа реализуется в школах в рамках внеурочного курса и в детских садах через серию воспитательных занятий.

Фото: Nestlé в Казахстане

Изучая программу, дети узнают о том, как и почему домашние животные появились в доме человека, о роли питомцев в нашей жизни, особенностях ухода, правилах общения с домашними животными и даже знакомятся с произведениями живописи, литературы и музыки.

Для реализации программы подготовлен учебно-методический комплект, включающий в себя методическое пособие для педагога и яркую красочную рабочую тетрадь для школьников. Материалы доступны как на казахском, так и на русском языках. Все учебные материалы передаются в детские сады и школы бесплатно.

Решением экспертного совета Городского научно-методического центра новых технологий в образовании Управления образования города Алматы данный учебно-методический комплект рекомендован к использованию в дошкольных и общеобразовательных организациях. Занятия проходят в разных форматах: классные часы, факультативы, конкурсы, викторины. Шаг за шагом у ребят формируются знания о питомцах и понимание, почему так важно быть заботливым и добрым. Методика программы предполагает активное вовлечение родителей, они также – важные участники обучения.

В 2025-2026 учебном году в проекте примут участие 3000 ребят из Астаны и Алматы. В дальнейшем организаторы планируют расширение географии и охвата проекта.

"Программа "Мы – твои друзья" помогает детям не просто узнать о животных, но и научиться взаимодействовать с ними на уровне чувств и поступков. Это важный шаг в развитии эмоционального интеллекта, который закладывается именно в дошкольном возрасте. Мы рады, что такие инициативы становятся частью образовательного процесса", – подчеркнула руководитель отдела Городского научно-методического центра новых технологий в образовании Управления образования Алматы Татьяна Ежова.

Менеджер по развитию категории "Корма для домашних животных Purina в регионе Евразия" Александр Каменский отметил:

"В Purina мы развиваем образовательные инициативы, которые помогают детям с раннего возраста учиться заботе, уважению и ответственности. Программа "Мы – твои друзья" – это наша гордость и один из ключевых проектов в рамках социальных обязательств Purina. Мы уверены, что этот проект поможет воспитать поколение ответственных хозяев и сделать жизнь с питомцами лучше".

Фото: Nestlé в Казахстане

Руководитель Национальной ветеринарной палаты Казахстана Канат Орынханов подчеркнул:

"Мы поддерживаем эту программу, потому что она формирует правильное понимание роли животных в жизни человека. Если с детства объяснять, что питомец – это ответственность, в будущем мы сможем сформировать общество, где меньше бездомных животных и больше ответственных хозяев".

Первый заместитель председателя правления – ректора Казахского национального аграрного исследовательского университета Примкул Ибрагимов добавил:

"Для нас важно, что программа носит интегрированный характер. Она соединяет экологию, биологию, воспитание и творческое развитие, помогая детям воспринимать животное как друга и часть живой природы".

Фото: Nestlé в Казахстане

На пресс-конференции также состоялось открытое занятие, где дети познакомились с первыми темами программы. Воспитанники детского сада показали театрализованную сказку, с интересом участвовали в интерактивных заданиях. Занятие стало не только познавательным, но и вдохновляющим: дети начали воспринимать животных как друзей, а заботу о них – как важную и радостную часть жизни.

Партнерский материал

