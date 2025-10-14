Реестр образовательных программ вузов: изменились правила ведения
Уточняется понятие:
- реестр образовательных программ – модуль информационной системы "Единая платформа высшего образования" уполномоченного органа в области науки и высшего образования, включающий в себя перечень образовательных программ, разработанных организациями высшего и (или) послевузовского образования.
Администратором создается постоянно действующая Комиссия для рассмотрения заявок по включению или исключению программ из Реестра.
В состав Комиссии входят не менее 5 представителей администратора и/или уполномоченного органа в области науки и высшего образования. Состав Комиссии утверждается руководителем администратора.
Заседание Комиссии проводится по мере необходимости с целью принятия решения по заявкам заявителя. Кворум для проведения заседания не менее 2/3 членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Включение программ в Реестр проводится в четыре этапа:
- представление организацией образования заявки для включения в Реестр;
- проверка заявки администратором и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);
- проведение экспертизы программы экспертом и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);
- включение программы в Реестр либо отклонение заявки администратором на основе решения Комиссии.
Экспертиза программы проводится экспертом в течение 10 рабочих дней со дня поступления от администратора.
При этом эксперт проводит оценку программы на соответствие ГОСО, национальной рамке квалификаций и отраслевым рамкам квалификаций, профессиональным стандартам (при их наличии), утвержденным в соответствии с пунктом 5 статьи 5 закона "О профессиональных квалификациях".
Программы бакалавриата педагогических направлений оцениваются на соответствие Государственным общеобязательным стандартам дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.
Программы по области "Здравоохранение" оцениваются на соответствие Государственным общеобязательным стандартам по уровням образования в области здравоохранения и Типовым учебным программам по медицинским и фармацевтическим специальностям.
Также говорится, что программа включается в Реестр при коэффициенте влияния на формирование результатов обучения – не менее 75%.
Правила дополнены новой нормой, которая регулирует порядок создания инновационно-образовательного консорциума.
Так, указывается, что организации высшего и (или) послевузовского образования создают и (или) вступают в инновационно-образовательный консорциум, действующий на основе договора о совместной деятельности.
Для реализации совместной программы один из участников Консорциума подает заявку на включение программы в Реестр.
Остальными его участниками допускается подача заявки на включенную в Реестр программу без экспертизы при условии представления копии договора о совместной деятельности, подписанного всеми участниками Консорциума.
Программа, включенная в Реестр, периодически совершенствуется заявителем с целью ее актуализации (обновление). Экспертиза программы, поступившей на обновление, проводится одним экспертом.
Программа обновляется администратором без проведения экспертизы при:
- устранении дублирующих дисциплин;
- перемещении дисциплины из одного цикла или компонента в другой;
- изменении объема трудоемкости дисциплины в кредитах и (или) ее описания при сохранении имеющихся результатов обучения;
- изменении менее 50% дисциплин от общего количества дисциплин программы и (или) изменении менее 50% результатов обучения от общего количества результатов обучения программы;
- технической корректировки текста.
Администратор исключает программу из Реестра в случае отсутствия обновления программы в течение одного календарного года при изменении ГОСО, отраслевой рамки квалификаций и/или профстандартов.
Приказ вводится в действие с 21 октября 2025 года.