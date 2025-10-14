#АЭС в Казахстане
Право

Реестр образовательных программ вузов: изменились правила ведения

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 08:56 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 3 октября 2025 года внес поправки в Правила ведения реестра образовательных программ, реализуемых организациями высшего и (или) послевузовского образования, а также основания включения в реестр образовательных программ, сообщает Zakon.kz.

Уточняется понятие:

  • реестр образовательных программ – модуль информационной системы "Единая платформа высшего образования" уполномоченного органа в области науки и высшего образования, включающий в себя перечень образовательных программ, разработанных организациями высшего и (или) послевузовского образования.

Администратором создается постоянно действующая Комиссия для рассмотрения заявок по включению или исключению программ из Реестра.

В состав Комиссии входят не менее 5 представителей администратора и/или уполномоченного органа в области науки и высшего образования. Состав Комиссии утверждается руководителем администратора.

Заседание Комиссии проводится по мере необходимости с целью принятия решения по заявкам заявителя. Кворум для проведения заседания не менее 2/3 членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Включение программ в Реестр проводится в четыре этапа:

  • представление организацией образования заявки для включения в Реестр;
  • проверка заявки администратором и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);
  • проведение экспертизы программы экспертом и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);
  • включение программы в Реестр либо отклонение заявки администратором на основе решения Комиссии.

Экспертиза программы проводится экспертом в течение 10 рабочих дней со дня поступления от администратора.

При этом эксперт проводит оценку программы на соответствие ГОСО, национальной рамке квалификаций и отраслевым рамкам квалификаций, профессиональным стандартам (при их наличии), утвержденным в соответствии с пунктом 5 статьи 5 закона "О профессиональных квалификациях".

Программы бакалавриата педагогических направлений оцениваются на соответствие Государственным общеобязательным стандартам дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Программы по области "Здравоохранение" оцениваются на соответствие Государственным общеобязательным стандартам по уровням образования в области здравоохранения и Типовым учебным программам по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Также говорится, что программа включается в Реестр при коэффициенте влияния на формирование результатов обучения – не менее 75%.

Правила дополнены новой нормой, которая регулирует порядок создания инновационно-образовательного консорциума.

Так, указывается, что организации высшего и (или) послевузовского образования создают и (или) вступают в инновационно-образовательный консорциум, действующий на основе договора о совместной деятельности.

Для реализации совместной программы один из участников Консорциума подает заявку на включение программы в Реестр.

Остальными его участниками допускается подача заявки на включенную в Реестр программу без экспертизы при условии представления копии договора о совместной деятельности, подписанного всеми участниками Консорциума.

Программа, включенная в Реестр, периодически совершенствуется заявителем с целью ее актуализации (обновление). Экспертиза программы, поступившей на обновление, проводится одним экспертом.

Программа обновляется администратором без проведения экспертизы при:

  • устранении дублирующих дисциплин;
  • перемещении дисциплины из одного цикла или компонента в другой;
  • изменении объема трудоемкости дисциплины в кредитах и (или) ее описания при сохранении имеющихся результатов обучения;
  • изменении менее 50% дисциплин от общего количества дисциплин программы и (или) изменении менее 50% результатов обучения от общего количества результатов обучения программы;
  • технической корректировки текста.

Администратор исключает программу из Реестра в случае отсутствия обновления программы в течение одного календарного года при изменении ГОСО, отраслевой рамки квалификаций и/или профстандартов.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
