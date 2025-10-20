Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах

Сегодня, 20 октября 2025 года, в Министерстве просвещения (МП) Казахстана рассказали, сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в казахстанских школах завершается первая четверть.

"Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней – с 27 октября по 2 ноября включительно", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МП РК в понедельник.

В целях эффективного и безопасного проведения, личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников предлагается план мероприятий в рамках программы единого воспитания "Адал азамат". В него входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как: патриотизм, справедливость и ответственность:

в рамках реализации проекта "Детская библиотека" мероприятие "Читаем книги на каникулах";

уроки безопасности: "Буллингтен қорған";

организация работы школьного театра.

"Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности". Пресс-служба МП РК

В Минпросвещения отметили, что данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

28 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане определили сроки обучения и каникул. Подробнее об этом – здесь.