Выдача архивных документов: внесены изменения

Приказом министра культуры и информации от 15 октября 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в области архивного дела, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются следующие понятия:

архивная справка – документ, составленный на бланке письма организации, содержащий необходимую физическим и юридическим лицам информацию, с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена, имеющий юридическую силу (подлинника);

– документ, составленный на бланке письма организации, содержащий необходимую физическим и юридическим лицам информацию, с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена, имеющий юридическую силу (подлинника); архивная копия – копия, дословно воспроизводящая текст архивного документа, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, оформленная в соответствии с Правилами комплектования, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов государственными и специальными государственными архивами;

– копия, дословно воспроизводящая текст архивного документа, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, оформленная в соответствии с Правилами комплектования, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов государственными и специальными государственными архивами; архивная выписка – документ, составленный на бланке письма архива, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения.

Поступившее заявление о выдаче документа через канцелярию услугодателя или государственную корпорацию либо портал, работник канцелярии в течение одного рабочего дня регистрирует и направляет руководителю для назначения ответственного исполнителя. Руководитель в течение одного рабочего дня направляет заявление ответственному исполнителю.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов в государственную корпорацию, а также при обращении на портал результат оказания госуслуги выдается в течение 15 рабочих дней. Результат оказания государственной услуги выдается на срок не более шести месяцев.

Указывается, что Центральная экспертно-проверочная комиссия (ЦЭПК) в течение 10 рабочих дней с момента получения документов проводит экспертизу научной и практической ценности запрашиваемых документов, составляет экспертное заключение и принимает решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения.

Приказ вводится в действие с 31 октября 2025 года.