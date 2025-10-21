#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Право

Выдача архивных документов: внесены изменения

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 12:17 Фото: akorda.kz
Приказом министра культуры и информации от 15 октября 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в области архивного дела, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются следующие понятия:

  • архивная справка – документ, составленный на бланке письма организации, содержащий необходимую физическим и юридическим лицам информацию, с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена, имеющий юридическую силу (подлинника);
  • архивная копия – копия, дословно воспроизводящая текст архивного документа, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, оформленная в соответствии с Правилами комплектования, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов государственными и специальными государственными архивами;
  • архивная выписка – документ, составленный на бланке письма архива, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения. 

Поступившее заявление о выдаче документа через канцелярию услугодателя или государственную корпорацию либо портал, работник канцелярии в течение одного рабочего дня регистрирует и направляет руководителю для назначения ответственного исполнителя. Руководитель в течение одного рабочего дня направляет заявление ответственному исполнителю.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов в государственную корпорацию, а также при обращении на портал результат оказания госуслуги выдается в течение 15 рабочих дней. Результат оказания государственной услуги выдается на срок не более шести месяцев.

Указывается, что Центральная экспертно-проверочная комиссия (ЦЭПК) в течение 10 рабочих дней с момента получения документов проводит экспертизу научной и практической ценности запрашиваемых документов, составляет экспертное заключение и принимает решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения.

Приказ вводится в действие с 31 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Выдача лицензии для занятия деятельностью по распространению телерадиоканалов: внесены изменения
11:48, 05 ноября 2024
Выдача лицензии для занятия деятельностью по распространению телерадиоканалов: внесены изменения
Правила выдачи лицензии на распространение телерадиоканалов: внесены изменения
11:52, 02 мая 2025
Правила выдачи лицензии на распространение телерадиоканалов: внесены изменения
Обновлены правила выдачи лицензии по распространению теле-, радиоканалов
14:43, 20 октября 2025
Обновлены правила выдачи лицензии по распространению теле-, радиоканалов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: