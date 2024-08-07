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Законодательство РК

Какие организации вошли в ведение Комитета архивов, документации и книжного дела

Министерство культуры и информации Республики Казахстан, МКИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр культуры и информации приказом от 30 июля 2024 года внесла изменения в Положение республиканского государственного учреждения "Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение Комитета архивов, документации и книжного дела дополнено новой главой, в которой утверждается перечень республиканских государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета.

Так, в перечень республиканских юридических лиц, в отношении которых уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления определяется Комитет архивов, документации и книжного дела, вошли:

  • РГУ "Центральный государственный архив";
  • РГУ "Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи";
  • РГУ "Центральный государственный архив научно-технической документации";
  • РГУ "Национальный центр рукописей и редких книг";
  • РГУ "Национальный архив Республики Казахстан";
  • РГУ "Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан";
  • РГУ "Центр геральдических исследований";
  • РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан";
  • РГУ "Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан";
  • РГУ "Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе Астана".  

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что наблюдательные советы введут в некоторые институты Казахстана.

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