Какие организации вошли в ведение Комитета архивов, документации и книжного дела

Министр культуры и информации приказом от 30 июля 2024 года внесла изменения в Положение республиканского государственного учреждения "Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение Комитета архивов, документации и книжного дела дополнено новой главой, в которой утверждается перечень республиканских государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета.

Так, в перечень республиканских юридических лиц, в отношении которых уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления определяется Комитет архивов, документации и книжного дела, вошли:

РГУ "Центральный государственный архив";

РГУ "Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи";

РГУ "Центральный государственный архив научно-технической документации";

РГУ "Национальный центр рукописей и редких книг";

РГУ "Национальный архив Республики Казахстан";

РГУ "Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан";

РГУ "Центр геральдических исследований";

РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан";

РГУ "Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан";

РГУ "Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе Астана".

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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