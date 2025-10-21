Более 95% казахстанцев считают межэтнические отношения в стране стабильными и благополучными

В Министерстве культуры и информации 21 октября рассказали о проводимой работе по укреплению общественного согласия и развитию межэтнических отношений, а также о мерах поддержки казахстанской молодежи, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что сегодня "в мире и согласии в стране живут представители более 100 этносов, объединенные общей целью построения Справедливого Казахстана – государства равных возможностей и устойчивого развития".

"Выстроена эффективная система реализации государственной политики по укреплению межэтнического согласия – от центральных институтов до региональных ассамблей. Проводятся регулярные исследования и мониторинговые выезды в регионы, направленные на анализ состояния межэтнических отношений и выработку практических рекомендаций". Министерство культуры и информации

При этом в 2025 году наблюдается высокий уровень общественного доверия к государственной политике в этой сфере – свыше 95% граждан считают межэтнические отношения в стране стабильными и благополучными.

"С апреля 2022 года в Казахстане функционирует Центр этномедиации, задачей которого является подготовка профессиональных этномедиаторов и совершенствование медиативных практик. Также создана Республиканская информационно-разъяснительная группа в межэтнической сфере. Сегодня по всей стране действуют 80 информационно-разъяснительных групп", – рассказали в ведомстве.

Также под эгидой Ассамблеи народа Казахстана сегодня объединены более 1000 этнокультурных объединений и 4 000 общественных структур, в которых задействовано свыше 50 тысяч человек.

"Действуют "Ақсақалдар кеңесі" и "Советы матерей", активно вовлекающие граждан в общественную жизнь, реализуются проекты "Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт", "Адал азамат" и "Салауатты сана", направленные на укрепление семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание молодежи", – добавили в министерстве.

Что касается молодежи, то Министерство культуры и информации реализует последовательную программу ее поддержки.

"Сегодня численность молодежи составляет почти треть населения республики – 5 817 339 человек. Задача государства – создавать условия для их самореализации в образовании, труде, предпринимательстве, творчестве и общественной жизни", – сообщили в министерстве.

Для поддержки талантливой молодежи, по инициативе президента страны, в 2021 году был учрежден грант "Тәуелсіздік ұрпақтары", обладателями которого стали 123 молодых казахстанца. Общая сумма грантов составила 369 млн тенге. Инициатива поддержана регионами, и в 2024 году присуждено 216 региональных грантов на сумму 308 млн тенге.

Средства были направлены на реализацию проектов в сфере бизнеса, культуры, спорта, информационных технологий, волонтерства и науки.

"В 2022 году была введена 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках, а также при распределении депутатских мандатов. В 2023 году в Казахстане возраст молодежи официально установлен рамками от 14 до 35 лет. Таким образом увеличилась численность граждан, получивших доступ к льготным инструментам государственной поддержки молодежных инициатив". Министерство культуры и информации

Знаковым событием стало утверждение президентом Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Это системный документ, определяющий стратегические приоритеты и новые подходы к работе с этой категорией населения.

"Основополагающий принцип Концепции – "с молодежью, а не для молодежи". Отныне молодые люди стали не просто объектом внимания государства, а полноправными участниками процесса сотрудничества: именно они формулируют приоритеты, обозначают проблемы и участвуют в принятии решений", – рассказали в минкультуры.

Там назвали примеры эффективности такого подхода: Совет по молодежной политике при президенте и Президентский молодежный кадровый резерв, которые обеспечили приток молодых управленцев. Из общего пула резервистов 80% уже трудоустроены в государственные органы и компании квазигосударственного сектора.

Сегодня регионы активно перенимают этот опыт: сформированы Молодежные советы при акиматах, в некоторых областях – местные молодежные кадровые резервы.

Кроме того приоритетными направлениями молодежной политики остаются содействие в трудоустройстве и поддержка предпринимательских инициатив. В последние три года численность молодых предпринимателей выросла на 12,1% в том числе, благодаря различным мерам государственной поддержки.