Мировое сообщество активно знакомится с сокровищницей казахстанской культуры

В последние пять лет Министерство культуры и информации (МКИ) РК провело масштабную работу, направленную на укрепление культурной идентичности, развитие креативных индустрий и продвижение национального искусства на мировой арене, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МКИ отметили, что этот период стал временем системных преобразований, возрождения легендарных коллективов и укрепления международного имиджа Казахстана как культурного центра Центрально-Азиатского региона.

"Начало новому этапу положило решение 2020 года о повышении статуса ведущих культурных организаций страны. Пять ключевых учреждений – оркестр народных инструментов имени Курмангазы, театры имени Мухтара Ауэзова и Абая, Государственный академический русский театр драмы имени Михаила Лермонтова и Национальная библиотека – получили статус "Национальный". В этот же период Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева перешел в республиканскую собственность, что открыло перед ним новые перспективы развития", – сказано в сообщении.

Дальнейшие годы были отмечены масштабными инициативами. В 2022 году два элемента нематериального культурного наследия – искусство кукольного танца "Ортеке" и устный фольклор о похождениях Кожанасыра – вошли в репрезентативный список ЮНЕСКО.

Возрожден легендарный ансамбль "Гүлдер" – символ целой эпохи казахстанской эстрады. В честь юбилеев Розы Баглановой, Мухтара Ауэзова и Ахмета Байтурсынова проведено свыше 2 500 мероприятий, многие из которых имели международный масштаб.

"Рубеж 2023 года стал временем стратегического планирования: постановлением правительства утверждена Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы. Документ определил долгосрочные ориентиры развития отрасли и задал новый импульс международному сотрудничеству. В рамках празднования 800-летия Султана Бейбарса проведено 660 мероприятий, включая проекты за рубежом". МКИ

За последние годы в ряде стран (Азербайджане, Армении, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Египте, России и др.) прошли Дни культуры Казахстана. Были проведены гала-концерты с участием мастеров казахстанской сцены, показы спектаклей, выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, демонстрации национальных фильмов и музыкальные выступления этногрупп.

В Каире казахстанская делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия восстановленной мечети Султана аз-Захира Бейбарса и выставке народных ремесел и искусств. В Ташкенте и Самарканде состоялась премьера оперы "Абай" и концерты "Қазақконцерта".

Вместе с тем Казахстан принимал у себя Дни культуры других стран – Таджикистана, Азербайджана и Республики Саха (Якутия, РФ).

2024 год стал по-настоящему знаковым в плане продвижения казахстанской культуры на мировом пространстве. Казахстан впервые представил свой Национальный павильон на Венецианской биеннале – главной художественной выставке мира.

"В том же году прошли выставки казахстанского искусства в Музее азиатских искусств Гиме в Париже, в Тяньцзиньском музее КНР ("Золотой человек и Великая степь"). В Национальном музее Астаны была показана картина Леонардо да Винчи "Прекрасная принцесса". Запущена информационно-просветительская платформа Qazaq Culture, объединившая культурные учреждения страны в едином виртуальном интернет-пространстве. Созданы два новых музыкальных коллектива – государственный квинтет классических гитаристов и ансамбль "Бірлік", – сообщили в министерстве.

Также 2024 год запомнился проведением V Всемирных игр кочевников, в церемониях открытия и закрытия которых принял участие Димаш Кудайберген. За рубежом были установлены памятники Курмангазы и Абаю в Ашхабаде, бюсты Абая – в Душанбе и Казани.

Кульминацией пятилетнего периода стал 2025 год – время международного признания и триумфа гуманитарной дипломатии Казахстана.

Начата работа над новой номинацией "Тюркское святилище Мерке". Национальный обряд "Беташар" включен в репрезентативный список нематериального наследия человечества; совместно с Узбекистаном подана заявка "Кесте-сюзанне".

Одним из главных событий текущего года стало открытие в Пекине Культурного центра Республики Казахстан. Торжественная церемония прошла с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева, министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, министра культуры и туризма КНР Сунь Ели, дипломатов обеих стран, а также представителей творческой интеллигенции.

"Открытие центра – результат долговременной дипломатической работы и достигнутых на высшем уровне договоренностей. В 2022 году в ходе государственного визита председателя КНР в Астану Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин пришли к договоренности о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане", – отмечают в министерстве.

Тем временем город Актау получил статус "Культурной столицы тюркского мира 2025 года", а в Бишкеке состоялось открытие памятника "Золотой мост дружбы", посвященного Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Принят Закон "Об особом статусе города Туркестана" как духовного, историко-культурного и туристического центра страны.

Современные технологии стали неотъемлемой частью культурного развития. Запущена виртуальная сеть музеев E-Museum, предоставляющая доступ к информации о 275 музеях, 65 тысячах экспонатов и более 200 артефактах в формате 3D. Для сохранения и мониторинга культурного наследия на памятниках национального значения внедряются цифровые системы и элементы искусственного интеллекта.

"Пять лет непрерывной работы Министерства культуры и информации РК стали временем настоящего возрождения. Казахстанская культура обрела новое дыхание, а достижения отечественных мастеров, творческих коллективов и музейных институций по праву стали достоянием не только страны, но и всего мира. Сегодня Казахстан уверенно укрепляет статус культурного лидера Центрально-Азиатского региона, открытого к диалогу, инновациям и сотрудничеству", – подчеркнули в МКИ.

Кроме того, Министерство культуры и информации проводит системную работу, направленную на развитие и поддержку, обновление инфраструктуры и укрепление статуса творческих организаций. Последние годы отмечены рядом значимых достижений, направленных на повышение роли культуры в общественной жизни страны.

"В целях государственной поддержки и стимулирования творческих коллективов в последние пять лет был сделан важный шаг по повышению статуса ведущих культурных организаций. В 2020 году пяти республиканским учреждениям присвоен статус "Национальный", а в 2023 году 34 коллективам художественной самодеятельности Актюбинской и Туркестанской областей – звания "Народный" и "Образцовый". МКИ

В 2024 году этот высокий статус получили Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева и Центральный государственный музей РК. Кроме того, Казахская государственная филармония имени Жамбыла и Государственная концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой удостоены звания "Академический".

В 2023 году, впервые за 30 лет, из республиканского бюджета были выделены около 1 млрд тенге на приобретение музыкальных инструментов для государственных концертных и образовательных учреждений. Эта мера позволила создать условия для профессионального роста юных музыкантов и поддержки талантливых исполнителей.





"Особое внимание уделено сохранению и популяризации историко-культурного наследия. В 2024 году внесены поправки в Закон "О культуре", предусматривающие государственное субсидирование зарубежных выставок музеев и регулирование вывоза культурных ценностей. В рамках поручения главы государства завершена подготовка номинационных досье "Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор" и "Скальные подземные мечети Мангистауского оазиса" для подачи в ЮНЕСКО", – перечислили в ведомстве.

Большой интерес публики вызвали открытые в Национальном музее РК зал палеонтологии и Центр ремесленников. В 2023 году при Государственном историко-культурном музее-заповеднике "Сарайшық" начал работу новый визит-центр. В Туркестанской области в 2024 году создан Центр изучения наследия Ходжи Ахмеда Ясави и завершено строительство визит-центров "Ордабасы" и "Гаухар-Ана".

Ведется также масштабная работа по модернизации культурной инфраструктуры. С 2020 года построены и сданы в эксплуатацию три новых здания: Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева, Музыкально-драматический театр города Туркестана и Казахский музыкально-драматический театр имени С. Муканова в Северо-Казахстанской области.

В 2020 году завершен капитальный ремонт здания Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова. В 2024 году за счет спонсорских средств проведен внутренний ремонт здания Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. В том же году начата реконструкция здания Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, а в 2025-м – Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Продолжается строительство археологического парка под открытым небом "Бозок", который станет важным центром изучения исторического наследия.

В целом в Казахстане в 2025 году запланировано проведение 51 строительных и 250 ремонтных работ на объектах культуры.

"Важной частью культурной политики остается стимулирование и поддержка работников отрасли. В 2023 году впервые за последние три десятилетия учреждено почетное звание "Халық әртісі", которое было присвоено восьми деятелям культуры. Молодые таланты Казахстана активно проявляют себя на международной арене: 65 лауреатов престижных конкурсов стали победителями в различных номинациях, включая вокал, скрипку, дирижирование и традиционные музыкальные инструменты". МКИ

Продолжается поэтапное повышение доходов отдельных категорий работников учреждений культуры (в среднем на 20%). В период с 2022 по 2025 год их заработная плата увеличилась более чем в два раза. В январе этого года 75 деятелей литературы и искусства получили государственные стипендии, а ко Дню работников культуры и искусства глава государства традиционно вручил государственные награды выдающимся представителям отрасли.