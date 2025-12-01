Главное – и подарок, и внимание: гайд для всех рациональных Дедов Морозов

Незаметно пролетели весна, лето, осень — и вот мы уже снова планируем, как встретим Новый год, что наденем, поставим на праздничный стол, к кому пойдем в гости и какие фильмы будем смотреть уютными зимними вечерами.

А еще составляем списки подарков: родным, друзьям, коллегам, детям. И вот как раз эти приятные хлопоты часто чреваты головной болью: что купить? Как не разориться на подарках и при этом подарить то, что порадует?

План Деда Мороза

Хорошая новость заключается в том, что можно обойтись без масштабных вложений. Часто самые искренние эмоции вызывают простые, уютные и полезные вещи, которые можно выбрать заранее и без суеты. К выбору подарков можно подойти структурно — для этого предлагаем пошаговый план!

1. Выделите себе немного свободного времени, сядьте и составьте список тех, кого хотите отметить подарком, а кому будет достаточно отправить открытку с поздравлениями. Разумеется, список может меняться, поэтому рекомендуем начать планирование раньше, например за месяц до Нового года.

Важно: в это же время можно параллельно начать думать о декоре — конечно, если у вас есть традиция украшать дом или рабочее место. Самые запасливые покупают декор обычно в январе, уже после праздников, когда на гирлянды и другие приятные мелочи действуют большие скидки.

2. Вы определились с теми, кто получит подарки, — и это отлично. Теперь не менее важная часть: подумайте, что любят ваши "избранные", какие у них интересы. Вспомните, о чем они вам рассказывали в течение года — в планах и мечтах могут быть скрыты намеки на возможный подарок. Например, мама давно вздыхает, что хочет начать вязать, но никак не подберет себе хорошее учебное пособие и схемы — исполните ее мечту и возьмите хлопоты на себя.

Важно: дарить что-то уже подаренное вам, бывшее в использовании, неисправное — вершина безразличия, лучше совсем ничего не дарить (исключение: если одариваемый сам некогда просил подарить ему конкретную бывшую в употреблении вещь).

3. Собрав полный список подарков, подумайте, где бы вам было это все удобнее приобрести. Возможно, все, что вы запланировали, продается в одном месте — в супермаркете или магазинах фиксированных цен (например, Fix Price), где представлены самые разные товары.

Совет: купите 70% подарков (а заодно и декора) в конце ноября — начале декабря. В это время цены выгодны (распродажи у многих продавцов — часто всего лишь маркетинговая уловка), а ассортимент особенно богат. Это позволит вам ближе к дню Х наслаждаться праздником, а не проводить часы в беготне и пробках.

4. Оцените бюджет. Помните: эмоции эмоциями, но оказаться без средств в начале года, потратив все на подарки, очень неприятно. Изучите ассортимент разных магазинов, сравните товары.

5. Совет: если покупаете в интернете, не затягивайте — чем ближе праздники, тем дольше сроки доставки и есть риск получить товар уже в январе.

6. Кстати, не забудьте об упаковке, если в вашем кругу принято презентовать подарки в бумаге или пакетах. Подумайте, будете ли вы упаковывать все сами или доверите красоту профессионалам.

Фото: freepik

Совет: заворачивание, раскладывание и вписывание добрых пожеланий в открытки займут немало времени — запланируйте под это выходной день, когда ничто не будет мешать.

Дарить радость

Все подарки, которые не разорят дарителя, можно потенциально разделить на несколько категорий. Первая — то, что сделает дом ваших близких еще уютнее: мягкий плед, красивый праздничный декор, посуда, светильник в виде камина, новогодние украшения. Такие подарки создают атмосферу праздника и долго напоминают владельцам о вашем внимании.

Можно выбрать что-то для расслабления и спокойствия — ароматические свечи или диффузоры, которые наполнят дом комфортом и помогут встретить Новый год в гармонии. Только не переусердствуйте: не надо дарить что-то громоздкое или слишком абстрактное — постарайтесь ориентироваться на вкус одариваемого. Кстати, иногда спросить человека, что бы он хотел получить в подарок, не такая уж и плохая идея.

Вторая категория полезных подарков — впечатления. Отличной идеей станут сертификаты на мастер-класс, концерт, творческую встречу или в любимый магазин. Это хороший вариант, когда сложно угадать с конкретной вещью, но хочется подарить приятный опыт.

Фото: freepik

Кстати, сюда же можно отнести и время. Да-да, вы не ошиблись: проведенный вместе день, наполненный радостью общения, может быть хорошим подарком для самых близких и тех, кому в силу занятости мы редко уделяем достаточно внимания. Вспомните, как давно вы заходили в гости к бабушке, тете или дорогой соседке, вместе пили чай с конфетами, рассматривали альбомы, вспоминали смешные истории.

Третья категория — товары для увлечений. Книги, настольные игры, гаджеты или наборы для хобби всегда воспринимаются особенно тепло, потому что как бы говорят: ого, он знает, что мне нравится, и проявляет уважение к моим интересам.

Четвертая категория — красота. В пакет всегда можно положить ароматное молочко для тела, нарядный ободок, предмет бижутерии. Такие мелочи как правило всегда нужны и приносят радость.

Если в процессе вы поняли, что и себе хотите сделать подарок, не отказывайтесь от этой чудесной идеи. После всей проведенной большой работы — и сэкономленных денег — вы это точно заслужили!