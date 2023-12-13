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Как объяснить ребенку, что подарок Деда Мороза нельзя измерять в деньгах

Как объяснить ребенку, что подарок Деда Мороза нельзя измерять в деньгах Фото: Zakon.kz
Новый год уже мчится на всех парах, и сезон покупок подарков в самом разгаре. В большинстве случаев мальчишки и девчонки ждут от зимнего волшебника презентов, которые их родителям не по карману, сообщает Zakon.kz.

Чтобы избежать обид, психолог Эльмира Шамсутдинова советует разговаривать о финансовых возможностях Деда Мороза еще с раннего детства.

"Необходимо донести до ребенка идею о том, что Дед Мороз не миллионер: если все детки станут заказывать чрезмерно дорогие подарки, то другие их сверстники могут ничего не получить на праздник. Отличные результаты дает установка на то, что Дед Мороз – мастер неожиданных приятных сюрпризов, и он сам подготовит ребенку интересный презент!"Эльмира Шамсутдинова

Как отмечено в публикации Inalmaty.kz, многие современные маленькие алматинцы не верят в Деда Мороза уже в старшей и подготовительной группах детского сада.

И, конечно же, добавляет автор, все дети в возрасте от 7 лет прекрасно знают, что Дед Мороз и Санта Клаус живут исключительно в сказках.

"И серьезный разговор о доходе и бюджете провести с ними однозначно стоит", – сказано в заключении.

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Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал о том, как правильно дарить подарки.

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