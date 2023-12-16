В гостях у сказки: Санта Клаус ждет детей и взрослых в новом уникальном парке Алматы

16 декабря состоялось открытие уникального для всей республики объекта – Парка сказаний народов Казахстана. Журналист Zakon.kz побывал на мероприятии.

Парк представит посетителям героев казахских, русских, немецких, греческих, узбекских, чеченских, корейских, украинских, уйгурских и еврейских сказаний. Здесь, как и в нашей многонациональной стране, в мире и согласии соседствуют задорная Маша, находчивый Алдар-Косе, мудрый Пацюк, красавица Кунекей Кыз и многие другие.

Фото: Zakon.kz

В честь открытия на территории парка детей и взрослых встречает сам Санта Клаус с помощницей. С добрым волшебником можно сфотографироваться, поиграть в игры из разных культур, поводить хоровод вокруг наряженной елки и, конечно, положить письмо с самым заветным желанием в его красный мешок.

Фото: Zakon.kz

Танцы, песни и гуляния придутся по душе гостям всех возрастов. Хочешь – пустить в пляс под балалайку, а хочешь – посоревнуйся в силе с самим Персеем или сразись в меткости, бросая асыки.

Фото: Zakon.kz

Уставших путников ожидают горячий чай из настоящего самовара и разнообразные угощения. Для желающих "унести кусочек чуда с собой", работает праздничная ярмарка.

Фото: Zakon.kz

"Идея мероприятия возникла после того, как возникла идея создания самого парка. Сегодня и завтра в честь открытия у нас проходят праздничные программы. Также 18, 23, 24, 30 декабря будет работать Санта Клаус с помощницей. Предполагаем, что будет большая рождественская программа 7января. В другое время сюда можно просто прийти погулять, это зона для отдыха всей семьей", – рассказали организаторы.

Фото: Zakon.kz

Парк находится при Казанском православном храме, но объединил людей абсолютно разных вероисповеданий и взглядов. Здесь своя сказка и свое чудо найдется для каждого.

Фото: Zakon.kz

График работы парка после открытия – ежедневно с 8.00 до 19.00, по субботам, воскресеньям и праздникам будут проводиться программы для детей – с 10.00 до 16.00.

Фото: Zakon.kz

Вход бесплатный.

Фото: Zakon.kz

Адрес: Халлиулина, 45а.