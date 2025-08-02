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Общество

В Алматы появится новый спортивный парк

Колесо обозрения на Кок-Тобе, парк Кок-Тобе, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 11:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жителям и гостям Алматы 2 августа 2025 года объявили хорошую новость. В городе на пересечении пр. аль-Фараби и ул. Дулати построят новый спортивный парк под открытым небом, сообщает Zakon.kz.

В Управлении развития общественных пространств города уточнили, что проект будет реализован при поддержке частных инвесторов.

Раскрыты и небольшие детали. Так, на территории будущего парка планируется размещение вело- и беговых дорожек, уличных тренажеров, игровых и спортивных площадок, а также зон для отдыха и восстановления.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также специалисты заверили, что парк будет гармонично вписан в существующий ландшафт.

Ранее стало известно, что в Алматы одну из улиц преобразуют в аллею и закроют для движения авто. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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