Почему бизнес выбирает строительство общежитий: что дает механизм государственного заказа

В Казахстане усиливается интерес предпринимателей к проектам, связанным со строительством и обновлением студенческих общежитий.

Причина этого тренда – практичный и понятный механизм государственного заказа, которая позволяет частному сектору вкладывать средства в социальные объекты и получать гарантированный доход после ввода их в эксплуатацию. Такой формат сотрудничества обеспечивает взаимную выгоду: государство решает проблему нехватки мест для студентов, а бизнес получает стабильную финансовую модель.

Компания или индивидуальный предприниматель строит общежитие за собственный счет либо реконструирует имеющееся здание под общежитие. Как только объект готов, проходит все необходимые процедуры, государство начинает ежемесячно оплачивать проживание студентов. Важным принципом является расчет компенсаций строго по фактической заполняемости: средства выделяются только за реально проживающих, что делает финансовые потоки прозрачными и исключает неэффективные расходы.

Если речь идет о новом строительстве, компенсации выплачиваются в течение шести лет. В случае реконструкции период увеличивается до восьми лет. Размер возмещения рассчитывается, исходя из количества койко-мест. Для нового строительства норматив составляет за каждое койко-место 195 МРП для всех регионов, для г. Алматы – 230 МРП, для реконструкции – 47 МРП для всех регионов и 92 МРП – для гг. Алматы и Астана.

Для участия в программе предпринимателю необходимо пройти определенную последовательность действий. Сначала подается заявление в АО "Финансовый центр" и заключается предварительный договор. Затем инвестор завершает строительство или реконструкцию общежития, после чего на объект оформляется обременение с целевым назначением "общежитие" сроком на 20 лет. Финальным этапом становится подписание договора государственного заказа и начало выплат.

Для собственника общежитие становится источником нескольких видов дохода. Помимо государственных компенсаций, функционирует обычная арендная плата, размер которой определяет сам владелец. Кроме того, на территории здания могут работать коммерческие сервисы: буфет, магазин, прачечная и другие необходимые услуги. Все они формируют независимые потоки выручки и повышают рентабельность объекта.

На практике механизм государственного заказа показал свою устойчивость. Он помогает ускорять развитие социальной инфраструктуры, привлекать частные инвестиции и обеспечивать студентов современными и доступными условиями проживания. Такой подход остается одним из наиболее эффективных способов сотрудничества между государством и бизнесом, создавая долгосрочные преимущества для обеих сторон.

В Казахстане растет интерес бизнеса к строительству и реконструкции студенческих общежитий. Наиболее заметным фактором, который привлекает предпринимателей к таким проектам, является механизм государственного заказа. Этот инструмент позволяет государству и бизнесу совместно развивать социальную инфраструктуру и создавать современные условия проживания для студентов, а для инвесторов – получать гарантированный и прозрачный доход.