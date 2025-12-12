#Казахстан в сравнении
Пресс-релизы

В Астане планируется открытие нового студенческого общежития по механизму государственного заказа

новое общежитие в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 19:09 Фото: АО "Финансовый центр"
В текущем году в Казахстане запланирован ввод 10 тысяч мест в студенческих общежитиях, из которых более половины приходится на столицу. Только в Астане до конца года планируется обеспечить свыше 5000 койко-мест для студентов вузов и колледжей.

Одним из значимых проектов станет строительство нового общежития на 336 мест, которое расположено в Алматинском районе по улице Хиуаз Доспановой, завершение которого ожидается к концу 2025 года.

Общежитие строится на частные средства, а после окончания строительства государство начнет компенсировать затраты в течение шести лет. Размер возмещения рассчитывается по нормативам: 195 МРП за одно койко-место, что в 2025 году составляет около 767 тысяч тенге. Выплаты осуществляются ежемесячно и только за реально проживающих студентов, что делает систему прозрачной и ориентированной на результат.

Проект предусматривает строительство современного здания с удобными и безопасными условиями проживания. В общежитии появятся комфортабельные комнаты, санитарно-бытовые зоны, пространства для отдыха и самостоятельной учебы. Особое внимание уделено круглогодичной эксплуатации и доступности инфраструктуры для всех проживающих.

Использование механизма государственного заказа позволяет эффективно привлекать бизнес к решению социальных задач. Предприниматель получает гарантированные выплаты за каждого заселенного студента, а государство – готовый объект, который повышает доступность образования для молодежи.

Открытие общежития станет значимым событием для города, повысит привлекательность местных вузов и колледжей и создаст новые возможности для студентов из других регионов. Проект демонстрирует, как сотрудничество государства и бизнеса способствует развитию образовательной среды и улучшению качества студенческой жизни.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
