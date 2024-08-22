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Сколько студенческих общежитий откроют к 1 сентября в Алматы

Алматы, вид на город Алматы, достопримечательности города, лето, флаги Казахстана, Кок-Тобе, Центральный Государственный музей РК, статуя Золотого человека, горы, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 08:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
До начала учебного года в городе откроют шесть студенческих общежитий на 1920 койко-мест, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, до конца года планируется сдать в эксплуатацию четыре объекта на 3105 койко-мест при поддержке проектного офиса акимата Алматы. Всего в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию 10 объектов на 5025 койко-мест.

Стоит отметить, что в 35 высших учебных заведениях мегаполиса обучаются более 199 тыс. студентов. Из них 124 тыс. – это студенты из других регионов. Всего в городе 109 студенческих общежитий, в которых проживают более 36,2 тыс. студентов. Общая потребность составляет 28,7 тыс. койко-мест.

Общежития, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 08:42

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Накануне аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание с ректорами вузов города по подготовке к новому учебному году и размещению студентов в общежитиях. Градоначальник подчеркнул, что вопрос с общежитиями находится на его личном контроле.

Также стороны обсудили предпринимаемые меры по улучшению условий для студентов, прибывающих в Алматы для обучения. Одна из них – создание специального штаба при акимате города, который будет заниматься вопросами размещения алматинских студентов в общежитиях.

Общежития, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 08:42

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также стало известно, сколько человек зачислят в региональный кадровый резерв Алматы.

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