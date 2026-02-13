В Западно-Казахстанской области начала работу коалиция в поддержку новой Конституции

В Западно-Казахстанской области в рамках республиканской инициативы начала работу областная коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана", сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие члены коалиции, лидеры общественного мнения, депутаты маслихатов, молодые активисты и представители средств массовой информации.

Региональная коалиция объединила представителей ведущих политических партий и общественных объединений, что стало свидетельством консолидации различных общественно-политических сил вокруг идеи всестороннего обсуждения проекта новой Конституции и разъяснения ее положений населению.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Председатель областной коалиции, руководитель Западно-Казахстанского областного филиала партии AMANAT Мурат Мукаев отметил, что новая Конституция является стратегически важным документом для дальнейшего развития государства.

"В настоящее время мы находимся на этапе формирования нового периода развития нашей страны. Современный мир стремительно меняется, и, следуя этим изменениям, мы должны предпринимать значимые шаги внутри страны. Документ новой Конституции задает ориентиры нашему будущему и является важным актом, способствующим утверждению верховенства закона и порядка", – подчеркнул Мурат Мукаев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По его словам, коалиция намерена организовать широкую информационно-разъяснительную работу. На территории региона запланировано проведение более 700 масштабных мероприятий – встреч с населением, круглых столов, общественных обсуждений и диалоговых площадок.

В состав областной коалиции вошли представители активных политических партий, лидеры общественного мнения, депутаты маслихатов и молодежные активисты. Среди выступивших на заседании – известный журналист, главный редактор газеты "Орал өңірі", заместитель председателя коалиции Бауыржан Губайдуллин. Он отметил важность открытого общественного диалога.

"Конституция – это не просто юридический документ, это общественный договор. Сегодня особенно важно, чтобы каждый житель области понимал суть предлагаемых изменений и чувствовал свою сопричастность к будущему страны. Наша задача – обеспечить честное, всестороннее и профессиональное информирование граждан". Бауыржан Губайдуллин

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии "Ауыл" Гайса Капаков отметил, что проект Новой Конституции усиливает принципы социальной справедливости и поддержки регионов.

"Для сельских территорий принципиально важно равномерное развитие и справедливое распределение ресурсов. Предлагаемые изменения направлены на укрепление социальной политики, поддержку труда и развитие местного самоуправления". Гайса Капаков

Заместитель председателя областного филиала партии "Ак жол" Айгуль Туркина акцентировала внимание на роли предпринимательства и правовых гарантий.

"Новая Конституция усиливает защиту прав собственности, поддержку малого и среднего бизнеса, формирует более устойчивую правовую среду. Это важный шаг к развитию конкурентной экономики и укреплению среднего класса". Айгуль Туркина

Председатель областного филиала партии Respublica Дулат Макатов подчеркнул необходимость модернизации политической системы.

"Сегодня обществу нужны эффективные институты, прозрачность и подотчетность власти. Конституционные изменения создают основу для дальнейшего обновления государственной системы и расширения участия граждан в управлении страной". Дулат Макатов

Председатель областного филиала "Народной партии Казахстана" Борис Лаврентьев отметил социальную направленность инициативы.

"В центре новой модели государства – человек труда, его права и социальные гарантии. Мы поддерживаем изменения, которые укрепляют принципы справедливости, равных возможностей и социальной защиты". Борис Лаврентьев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Участники встречи отметили, что коалиция открыта для сотрудничества с общественными организациями, экспертами и инициативными гражданами. В регионе планируется проведение серии встреч, общественных обсуждений и информационных мероприятий, направленных на формирование осознанной гражданской позиции.

Создание областной коалиции стало очередным шагом к укреплению общественного диалога и вовлечению граждан в процессы государственных преобразований.