#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
События

В Западно-Казахстанской области начала работу коалиция в поддержку новой Конституции

ЗКО в поддержку новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 18:37 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанской области в рамках республиканской инициативы начала работу областная коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана", сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие члены коалиции, лидеры общественного мнения, депутаты маслихатов, молодые активисты и представители средств массовой информации.

Региональная коалиция объединила представителей ведущих политических партий и общественных объединений, что стало свидетельством консолидации различных общественно-политических сил вокруг идеи всестороннего обсуждения проекта новой Конституции и разъяснения ее положений населению.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Председатель областной коалиции, руководитель Западно-Казахстанского областного филиала партии AMANAT Мурат Мукаев отметил, что новая Конституция является стратегически важным документом для дальнейшего развития государства.

"В настоящее время мы находимся на этапе формирования нового периода развития нашей страны. Современный мир стремительно меняется, и, следуя этим изменениям, мы должны предпринимать значимые шаги внутри страны. Документ новой Конституции задает ориентиры нашему будущему и является важным актом, способствующим утверждению верховенства закона и порядка", – подчеркнул Мурат Мукаев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По его словам, коалиция намерена организовать широкую информационно-разъяснительную работу. На территории региона запланировано проведение более 700 масштабных мероприятий – встреч с населением, круглых столов, общественных обсуждений и диалоговых площадок.

В состав областной коалиции вошли представители активных политических партий, лидеры общественного мнения, депутаты маслихатов и молодежные активисты. Среди выступивших на заседании – известный журналист, главный редактор газеты "Орал өңірі", заместитель председателя коалиции Бауыржан Губайдуллин. Он отметил важность открытого общественного диалога.

"Конституция – это не просто юридический документ, это общественный договор. Сегодня особенно важно, чтобы каждый житель области понимал суть предлагаемых изменений и чувствовал свою сопричастность к будущему страны. Наша задача – обеспечить честное, всестороннее и профессиональное информирование граждан". Бауыржан Губайдуллин

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии "Ауыл" Гайса Капаков отметил, что проект Новой Конституции усиливает принципы социальной справедливости и поддержки регионов.

"Для сельских территорий принципиально важно равномерное развитие и справедливое распределение ресурсов. Предлагаемые изменения направлены на укрепление социальной политики, поддержку труда и развитие местного самоуправления". Гайса Капаков

Заместитель председателя областного филиала партии "Ак жол" Айгуль Туркина акцентировала внимание на роли предпринимательства и правовых гарантий.

"Новая Конституция усиливает защиту прав собственности, поддержку малого и среднего бизнеса, формирует более устойчивую правовую среду. Это важный шаг к развитию конкурентной экономики и укреплению среднего класса". Айгуль Туркина

Председатель областного филиала партии Respublica Дулат Макатов подчеркнул необходимость модернизации политической системы.

"Сегодня обществу нужны эффективные институты, прозрачность и подотчетность власти. Конституционные изменения создают основу для дальнейшего обновления государственной системы и расширения участия граждан в управлении страной". Дулат Макатов

Председатель областного филиала "Народной партии Казахстана" Борис Лаврентьев отметил социальную направленность инициативы.

"В центре новой модели государства – человек труда, его права и социальные гарантии. Мы поддерживаем изменения, которые укрепляют принципы справедливости, равных возможностей и социальной защиты". Борис Лаврентьев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Участники встречи отметили, что коалиция открыта для сотрудничества с общественными организациями, экспертами и инициативными гражданами. В регионе планируется проведение серии встреч, общественных обсуждений и информационных мероприятий, направленных на формирование осознанной гражданской позиции.

Создание областной коалиции стало очередным шагом к укреплению общественного диалога и вовлечению граждан в процессы государственных преобразований.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Аида Балаева: Новая Конституция определяет стратегическую роль науки и образования в развитии страны
18:47, Сегодня
Аида Балаева: Новая Конституция определяет стратегическую роль науки и образования в развитии страны
Ведущие общественные силы страны объединились в Коалицию в поддержку новой Конституции
19:12, 12 февраля 2026
Ведущие общественные силы страны объединились в Коалицию в поддержку новой Конституции
Аида Балаева: Судьба новой Конституции – это общее дело не только юристов и политиков, но и всего общества
13:32, Сегодня
Аида Балаева: Судьба новой Конституции – это общее дело не только юристов и политиков, но и всего общества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Разгромом завершилась финальная схватка топового борца из Казахстана в Бишкеке
19:47, Сегодня
Разгромом завершилась финальная схватка топового борца из Казахстана в Бишкеке
Казахстанские биатлонисты опять провалили выступление на Олимпиаде в Италии
19:14, Сегодня
Казахстанские биатлонисты опять провалили выступление на Олимпиаде в Италии
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в финал топового турнира в Катаре
19:00, Сегодня
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в финал топового турнира в Катаре
Разгромом завершился матч Швеция - Финляндия на Олимпиаде-2026
18:52, Сегодня
Разгромом завершился матч Швеция - Финляндия на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: