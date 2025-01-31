В СКО открылся новый хоккейный корт для сельчан

Крытый хоккейный корт открыли в селе Петровка Есильского района. Этого события местные жители ждали с нетерпением. На торжественном открытии присутствовал глава региона Гауез Нурмухамбетов, который подчеркнул значимость нового спортивного объекта.

"Я уверен, в новом крытом хоккейном корте появятся новые звезды, которые в будущем будут прославлять не только село, но и нашу область и страну. Президент уделяет особое внимание развитию массового спорта в нашей республике. Северо-Казахстанская область знаменита тем, что является кузницей спортсменов по зимним видам спорта. Мы продолжим работать над созданием условий для того, чтобы каждый житель, имел возможность заниматься спортом, вести активный образ жизни и достигать высоких результатов", – отметил аким СКО.

Фото: пресс-служба акимата СКО

По традиции в день открытия состоялся товарищеский матч. На ледовой арене встретились команды, представляющие Есильский район и город Петропавловск. Среди игроков – Вячеслав Смирнов. Мужчина на протяжении многих лет занимается любительским хоккеем.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Я думаю, это даст отличный толчок развитию спорта на селе. Нужно формировать штат, привлекать тренеров, потому что в селе есть не только школа, но и колледж. Раньше здесь была хорошая хоккейная команда. И сам я до сих пор принимаю участие в подобных товарищеских встречах", – сказал ветеран спорта.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Новость об открытии хоккейного корта очень обрадовала сельскую молодежь.

"Будем ходить, заниматься, развиваться. Раньше тоже занимались, тут был корт, но деревянный. Я думаю, что этот корт нужен нашей школе, нашей Петровке. Теперь у нас будет своя команда, появятся свои достижения. Будет чем заняться. Школьники будут приходить, кататься на коньках. Спорт нужно развивать не только в спортивном зале. Он закаляет детей", – делятся юные поклонники хоккея.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Развитие спорта в сельской местности – это один из приоритетов госполитики в регионе. Только в прошлом году в области было построено 37 спортивных объектов, из которых 28 – в селах. Это спорткомплексы, хоккейные корты и мини-футбольные поля.

"В этом году мы продолжим развивать инфраструктуру: откроем новый спорткомплекс, бассейн, хоккейные корты, завершится реконструкция стадиона "Карасай". В Петропавловске началось строительство ледового дворца. Будет реализован проект по строительству футбольной академии, включающей крытый футбольный манеж", – написал глава региона в соцсетях.