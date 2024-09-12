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Бухгалтер из Акмолинской области смогла ненадолго обогатиться на 6 млн

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 10:15 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Целиноградского района в Акмолинской области провела проверку отдела образования. Оказалось, что среди бюджетных средств не хватает 5,8 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению прокуратуры Акмолинской области за 12 сентября 2024 года, бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение, подделывала документы и скрывала факты необоснованного начисления денежных средств на свои счета.

"По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование (ст. 190 ч. 3 п. 1 УК). Приговором суда она признана виновной и приговорена к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

В заключении отмечено, что ущерб государству полностью возмещен.

10 сентября 2024 года стало известно о другом хищении. Оказалось, что главного бухгалтера одной из гимназий Алматы осудили за присвоение 23 млн тенге.

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