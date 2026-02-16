#Референдум-2026
Происшествия

Бизнес-леди присвоила 1,4 млн тенге под видом финансирования детей в Акмолинской области

Бизнес-леди присвоила 1,4 млн тенге под видом финансирования детей в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 19:31 Фото: pixabay
В Акмолинской области предпринимательница фиктивно отмечала юных спортсменов и получала за них государственную поддержку, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Акмолинской области рассказали, что были выявлены нарушения при реализации госпрограммы "ArtSport" в части учета посещаемости детей. Установлено, что в период с мая 2023 года по сентябрь 2024 года индивидуальным предпринимателем фиктивно отражались занятия шестерых детей, которые фактически секции не посещали.

"Гражданка Н., зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, получила право участия в программе "ArtSport" и посредством ваучерного финансирования фиктивно заполняла табели учета посещаемости и акты оказанных услуг, на основании которых из государственного бюджета на ее счет были перечислены денежные средства", – отметили в надзорном органе 16 февраля 2026 года.

В результате действий предпринимательницы государству причинен ущерб в размере более 1,4 млн тенге.

По данному факту завершено уголовное дело. Приговором городского суда женщина признана виновной в хищении бюджетных средств (ст. 190 УК РК) и осуждена к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на три года.

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной. В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) РК ее подтвердили.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
