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Право

Приехавшим в Акмолинскую область медикам остродефицитных специальностей выплатят подъемные в 8,5 млн тенге

выплаты сельским врачам в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 16:15 Фото: pxhere
Акимат Акмолинской области принял постановление от 8 апреля 2025 года "О некоторых вопросах остродефицитных медицинских специальностей в сельских населенных пунктах Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

Акимат определил следующие остродефицитные медицинские специальности в сельских населенных пунктах области:

  • акушерство и гинекология (взрослая, детская);
  • кардиология (взрослая, детская);
  • офтальмология (взрослая, детская);
  • педиатрия. 

Согласно документу, медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее пяти лет, выделят единовременную денежную выплату в стократном размере минимальной заработной платы.

Минимальная зарплата в 2025 году составляет 85 000 тенге, соответственно, выплата составит 8,5 млн тенге.

Постановление вводится в действие с 16 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что казахстанцы могут использовать пенсионные накопления на стоматологические услуги и лечение детей.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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