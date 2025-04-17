Приехавшим в Акмолинскую область медикам остродефицитных специальностей выплатят подъемные в 8,5 млн тенге
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Акимат Акмолинской области принял постановление от 8 апреля 2025 года "О некоторых вопросах остродефицитных медицинских специальностей в сельских населенных пунктах Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.
Акимат определил следующие остродефицитные медицинские специальности в сельских населенных пунктах области:
- акушерство и гинекология (взрослая, детская);
- кардиология (взрослая, детская);
- офтальмология (взрослая, детская);
- педиатрия.
Согласно документу, медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее пяти лет, выделят единовременную денежную выплату в стократном размере минимальной заработной платы.
Минимальная зарплата в 2025 году составляет 85 000 тенге, соответственно, выплата составит 8,5 млн тенге.
Постановление вводится в действие с 16 апреля 2025 года.
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