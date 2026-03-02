Срочная эвакуация: объявлены вывозные рейсы из Дубая в Алматы и Астану

Пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК заявила о том, что авиакомпания Flydubai начинает вывозные рейсы из Дубая в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, ночью 3 марта 2026 года планируется вылет рейсов FZ1533 Дубай – Алматы (170 мест) и FZ1395 Дубай – Астана (170 мест).

Ранее сообщалось, что группа компаний Air Astana планирует выполнить 3 марта из Западного Казахстана и обратно два репатриационных рейса в Медину и два репатриационных рейса в Джедду при условии получения разрешений от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

