#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Политика

Срочная эвакуация: объявлены вывозные рейсы из Дубая в Алматы и Астану

Авиакомпания flydubai начинает вывозные рейсы из Дубая в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 00:24 Фото: freepik
Пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК заявила о том, что авиакомпания Flydubai начинает вывозные рейсы из Дубая в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, ночью 3 марта 2026 года планируется вылет рейсов FZ1533 Дубай – Алматы (170 мест) и FZ1395 Дубай – Астана (170 мест).

Ранее сообщалось, что группа компаний Air Astana планирует выполнить 3 марта из Западного Казахстана и обратно два репатриационных рейса в Медину и два репатриационных рейса в Джедду при условии получения разрешений от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Туркменские авиалинии возобновили рейсы в Алматы
11:00, 06 июня 2023
Туркменские авиалинии возобновили рейсы в Алматы
Сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан
11:26, 24 ноября 2023
Сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан
Казахстанцам, часто летающим во Вьетнам, сообщили хорошую новость
19:42, 04 июня 2025
Казахстанцам, часто летающим во Вьетнам, сообщили хорошую новость
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Победитель Almaty Open-2024 не может вылететь в США из Дубая
01:20, 03 марта 2026
Победитель Almaty Open-2024 не может вылететь в США из Дубая
"Было похоже на детский сад": главный тренер "Барыса" — о 0:7 со СКА
00:53, 03 марта 2026
"Было похоже на детский сад": главный тренер "Барыса" — о 0:7 со СКА
Видеообзор разгромного поражения "Барыса" в КХЛ
00:38, 03 марта 2026
Видеообзор разгромного поражения "Барыса" в КХЛ
Защита оспаривает выводы экспертизы по делу супруги Шавката Рахмонова
00:10, 03 марта 2026
Защита оспаривает выводы экспертизы по делу супруги Шавката Рахмонова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: