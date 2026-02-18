#Референдум-2026
Пресс-релизы

Однопалатный Парламент и новая модель управления: коалиция провела встречу с активом области Жетысу

Аида Балаева в области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 20:04 Фото: пресс-служба МКИ РК
В Талдыкоргане на площадке палаты предпринимателей "Атамекен" состоялась встреча с активом области Жетысу, организованная в рамках работы Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!".

Встреча стала частью разъяснительной работы по проекту Новой Конституции и предстоящему республиканскому референдуму.

В своем выступлении заместитель премьер–министра – министр культуры и информации, заместитель председателя коалиции – Аида Балаева подробно остановилась на политико–социальном значении реформы и подчеркнула, что инициированные главой государства преобразования направлены на формирование справедливой, устойчивой и эффективной модели государственного управления.

Фото: пресс-служба МКИ РК

Одним из ключевых положений масштабного пакета реформ назван переход к однопалатному Парламенту, который усиливает ответственность институтов и делает законодательный процесс более динамичным.

"Считаю решение главы государства о проведении референдума важным демократическим шагом, направленным на закрепление судьбоносных изменений посредством прямого волеизъявления граждан. Референдум – это не формальная процедура, а наиболее действенный механизм прямого участия народа в принятии стратегически значимых решений", – отметила Аида Балаева.

Депутат Мажилиса Болат Керимбек, обозначив социальный и ценностный акцент проекта. По его словам, Конституция должна ощущаться людьми как практическая гарантия безопасности и справедливости.

"Выбор на референдуме – это ответственность за собственную судьбу и за будущее государства. Ведь Конституция – это защита не только государства, но и каждой семьи", – отметил он, подчеркнув важность укрепления общественного согласия и национальных ценностей.

Также в обсуждении приняли участие депутат Мажилиса Никита Шаталов, председатель правления – ректор КазНПУ имени Абая Болат Тлеп, председатель правления ОФ "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева, председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Жулдызай Искакова, председатель маслихата области Жетісу, член Комиссии по конституционной реформе Гульнар Тойлыбаева, председатель Совета ветеранов области Жетісу Ермек Келемсеит.

Фото: пресс-служба МКИ РК

Своим мнением о значении и содержании Новой Конституции поделился председатель правления – ректор Казахского национального педагогического университета Болат Тлеп.

"В содержании Новой Конституции отражены мечты и стремления, возможности и ответственность, запросы и ответы идеи "Справедливого Казахстана". Именно в этом я вижу глубокий смысл и историческую значимость предлагаемых изменений", – отметил он.

Вопросы конституционного закрепления института брака озвучила Председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Жулдызай Искакова, подчеркнув значимость данных норм для укрепления правовых и общественных основ государства.

"Конституционное закрепление брака, как добровольного и равноправного союза мужчины и женщины, позволяет зафиксировать общественно поддерживаемую модель брака в качестве нормы высшей юридической силы, создать единый ориентир для правоприменительной и профилактической деятельности государственных органов, обеспечить нулевую терпимость к любым формам принуждения к браку и укрепить институт семьи как основу долгосрочной устойчивости казахстанского общества", – пояснила Жулдызай Искакова.

О значимости инициативы по переименованию Парламента в Құрылтай высказался Председатель Совета ветеранов области Жетісу Ермек Келемсеит, отметив ее историческую и духовную глубину.

"Мы также рассматриваем инициативу о переименовании Парламента в Құрылтай не как простую смену названия, а как возвращение к нашим историческим корням и укрепление национальной идентичности. Это – важный шаг, направленный на обновление и развитие традиций нашей государственности", – акцентировал он.

В завершение встречи участники из числа регионального актива задали вопросы, высказали предложения по разъяснительной работе и подчеркнули важность участия граждан в референдуме.

Канат Болысбек
