В Конаеве обсудили проект новой Конституции и ключевые институциональные новеллы

В Доме культуры города Конаева состоялась встреча членов Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, сообщает Zakon.kz.

Встреча посвящена проекту новой Конституции и предстоящему республиканскому референдуму 15 марта. В диалоге также приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Максат Толыкбай, Жанарбек Ашимжанов и Сергей Пономарёв, а также представители общественных институтов и социальной поддержки, образовательной среды, молодежных организаций и регионального актива.

Выступая перед жителями области, Аида Балаева подчеркнула, что ключевая идея предлагаемого проекта новой Конституции – защита интересов граждан и обеспечение долгосрочного устойчивого развития страны. В документе четко отражены направление развития государства, ценностные ориентиры общества и новое качество взаимоотношений между властью и народом.

Фото: МКИ РК

"Прежде всего хотела бы остановиться на преамбуле новой Конституции. В ней права и свободы человека впервые закреплены как высший приоритет государства. Это принцип, кардинально меняющий философию государственной политики. То есть в основе закона закрепляется подход, согласно которому государство должно служить человеку и защищать его достоинство. Кроме того, единство и согласие, межнациональное и межконфессиональное взаимопонимание закреплены как прочный фундамент казахстанской государственности. Для такого многоэтничного и многоконфессионального региона, как Алматинская область, эти нормы имеют особое значение. Это означает, что общественное согласие и взаимное уважение являются не случайным явлением, а общей ценностью, защищаемой законом", – сказала зампремьера.

Развернутую информацию о ходе подготовки проекта и ключевых институциональных изменений представил депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарёв. Он отметил, что работа велась поэтапно и публично, а предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности системы и политической ответственности.

"Время меняется, поэтому пришло время для новой Конституции, и работа началась с сентября прошлого года. Это не было "быстро и втихую", как иногда говорят. С ноября работала парламентская комиссия, в составе которой я был, затем состоялось 12 заседаний Комиссии по конституционной реформе. В общей сложности 130 человек участвовали в этой важной работе – известные ученые-юристы, доктора наук, депутаты, руководители фракций, эксперты. И все это проходило публично, под светом камер, поэтому процесс не был закрыт ни от кого", – подчеркнул Сергей Пономарёв.

Логику обновления Основного закона с позиции человеческого капитала и молодежной повестки обозначил депутат Мажилиса Парламента РК Максат Толықбай. Он подчеркнул, что Конституция напрямую определяет качество жизни граждан и должна отвечать требованиям времени, а развитие знаний и инноваций становится ключевой ценностью.

"Конституция – главный документ, который напрямую влияет на жизнь каждого из нас. Судьбоносные вопросы должны решаться народом – через референдум. В Конституции 1995 года есть нормы, которые устарели и уже не отвечают требованиям времени. За 30 лет многое изменилось, мы состоялись как государство. Теперь нам важно искать пути дальнейшего укрепления суверенитета. А человеческий капитал и права человека должны стать главным капиталом страны. Не случайно образование, наука и инновации обозначены как ключевая ценность уже на первой странице – в преамбуле. Нам нужно раскрыть интеллектуальные возможности молодежи", – отметил Максат Толыкбай.

В рамках встречи также выступили депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов, который отметил необходимость внимательного изучения проекта и понимания его логики как ответа на современные вызовы. Председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Жулдызай Искакова обозначила семейные ценности, которые заложены в новом документе Основного закона, председатель ОФ "Қазақстан халқына" Лаззат Шынгысбаева отметила социальный аспект документа. Председатель правления – ректор КазНПУ имени Абая Болат Тлепов подчеркнул роль образования и науки в Основном законе.

В завершение встречи участники акцентировали внимание на важности активного участия в республиканском референдуме как ключевом шаге для модернизации страны и укрепления ее интеллектуального потенциала.