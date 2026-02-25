#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Пресс-релизы

"Азиатский Газопровод" представил технологические инициативы на встрече в Алматы

Мероприятие &quot;Современный энергетический Шелковый путь&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 19:49 Фото: пресс-служба ТОО "Азиатский Газопровод"
25 февраля 2026 года в Алматы состоялся День открытых дверей ТОО "Азиатский Газопровод", посвященный теме "Современный энергетический Шелковый путь". Мероприятие прошло в Национальном Центральном музее Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие представители Управления энергетики города Алматы, Генерального консульства Китайской Народной Республики в Алматы, руководители отраслевых компаний, ученые и ректоры ведущих университетов Казахстана, а также студенты профильных направлений.

Фото: пресс-служба ТОО "Азиатский Газопровод"

ТОО "Азиатский Газопровод" является казахстанско-китайским совместным предприятием с участием АО "НК "QazaqGaz" и "Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited" и выполняет функции оператора магистрального газопровода "Казахстан – Китай". Компания обеспечивает транспортировку природного газа по маршруту Центральная Азия – Китай и играет существенную роль в развитии региональной энергетической инфраструктуры.

Фото: пресс-служба ТОО "Азиатский Газопровод"

В рамках программы были представлены направления модернизации газотранспортной системы, развитие транзитного потенциала и практические решения в сфере цифрового управления производственными объектами. Отдельный блок был посвящен автоматизированным системам мониторинга и аналитике данных, а также практическому применению современных технологий в отрасли.

Особое внимание привлекло выступление робота-гуманоида, который представил информацию о сотрудничестве Казахстана и Китая в газовой отрасли на казахском и китайском языках. Использование подобных технологий отражает актуальность цифровой трансформации в контексте объявленного президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым 2026 года Года цифровизации.

Фото: пресс-служба ТОО "Азиатский Газопровод"

В ходе встречи обсуждались практики межкультурного взаимодействия и корпоративной интеграции в рамках казахстанско-китайского проекта "Станция современного Шелкового пути" и инициативы E-light.

Фото: пресс-служба ТОО "Азиатский Газопровод"

Мероприятие объединило более 150 участников и стало площадкой для профессионального обмена опытом и обсуждения дальнейших направлений развития международного энергетического сотрудничества.

Канат Болысбек
