В Алматы обсудили перспективы Азиатского фехтования

В Алматы прошла 35-я Генеральная Ассамблея Азиатской Конфедерации Фехтования (FCA). Генеральная Ассамблея, являющаяся высшим органом управления FCA, впервые состоялась в Казахстане.

Азиатская Конфедерация Фехтования играет важную роль в мировом фехтовании, учитывая, что большинство чемпионов и призеров Олимпийских Игр и Чемпионатов Мира по фехтованию представляют как Европу, так и Азию. На Ассамблее были утверждены сроки и места проведения основных азиатских соревнований на 2024-2025 годы, участники также обсудили вопросы, связанные с развитием фехтования в Азии и приняли важные стратегические решения.

"Это знаковое событие, безусловно, останется в истории казахстанского и азиатского фехтования. Генеральная Ассамблея Азиатской Конфедерации Фехтования в Алматы выявила новые горизонты для сотрудничества и развития нашего вида спорта. Мы объединились, чтобы поставить перед фехтованием в регионе амбициозные задачи и доказать, что солидарность и единство ведут к выдающимся достижениям. Азиатская Конфедерация Фехтования занимает достойное место на мировой фехтовальной арене, и проведение Генеральной Ассамблеи в Казахстане имеет особое значение. Мы готовы и в дальнейшем всемерно способствовать развитию фехтования в регионе и за его пределами". Президент Национальной Федерации Фехтования Республики Казахстан Мирбулат Абуов

Фото: FCA

Особое внимание привлекло подписание Договора о межконтинентальном сотрудничестве между Азиатской, Африканской и Панамериканской Конфедерациями Фехтования. Этот шаг укрепит связи между фехтованием разных континентов и будет способствовать его дальнейшему прогрессу.

Немаловажным для казахстанского фехтования моментом стало принятие на Ассамблее решения о назначении президента Национальной Федерации Фехтования Республики Казахстан Мирбулата Абуова вице-президентом Азиатской Конфедерации Фехтования. Это назначение свидетельствует о росте влияния казахстанской федерации на международной арене, признании вклада Казахстана в развитие фехтования в Азии. Наличие представителя Казахстана в руководстве Азиатской Конфедерации позволит эффективнее отстаивать интересы казахстанского фехтования на континенте.

Стоит отметить, что 35-я Генеральная Ассамблея FCA была приурочена к состоявшемуся в Алматы Чемпионату Азии по фехтованию среди спортсменов до 23-х лет, в котором приняли участие более 200 атлетов из 17 стран. Проведение фехтовального мероприятия такого масштаба впервые на территории Казахстана стало важной вехой для нашего вида спорта. В прошлом году наша страна успешно организовала этап Кубка мира по сабле среди девушек-юниорок, получив высокую оценку от Международной Федерации Фехтования (FIE). После этого Казахстану было дано право проведения молодёжного чемпионата Азии, и теперь мы может претендовать на принятие стартов более высокого уровня, таких, как этапы Кубка мира среди взрослых, Гран-При, чемпионаты Азии и мира.