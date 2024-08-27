Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан представила новых академиков

В Алматы, в здании "Ғылым ордасы", состоялось торжественное мероприятие, посвященное официальному представлению научной общественности вновь избранных академиков Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие первые руководители и представители 42 вузов и 40 НИИ, более 50 молодых ученых, также представители СМИ.

Президент академии наук Ахылбек Куришбаев в своей приветственной речи подчеркнул важность системной реформы в сфере науки Казахстана и необходимость создания нового механизма управления, где ученые имеют весомый голос. Он отметил, что создание Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан с приданием ей государственного статуса является ключевым элементом этой новой системы.

Фото: акимат города Алматы

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек в своем видеообращении напомнил о поручении президента Касым-Жомарта Токаева от 1 июня 2022 года повысить роль Национальной академии наук, придав ей государственный статус. Он подчеркнул этапы реализации этого поручения, включая создание некоммерческого акционерного общества "Национальная академия наук Республики Казахстан" и придание академии особого статуса при президенте. Министр также отметил важность недавно подписанного закона "О науке и технологической политике" как главного нововведения в сфере науки за последнее время.

Аким Алматы Ерболат Досаев отправил поздравительную речь, в которой подчеркнул, что Алматы является основным центром науки и образования в стране, и цели академии тесно переплетаются с основными программами развития города. Он поздравил новых академиков с их заслуженными званиями и выразил уверенность в их дальнейшем вкладе в развитие отечественной науки.

Вновь избранным академикам дипломы и нагрудные знаки официально вручил вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Жумаканович Ахмед-Заки.

Фото: акимат города Алматы

Это событие отметило выдающиеся достижения ученых, внесших значительный вклад в развитие науки в Казахстане. Оно подчеркнуло важную роль науки в развитии страны и ознаменовало начало формирования обновленного состава Национальной Академии наук при президенте Республики Казахстан.

В рамках данного мероприятия состоялось расширенное заседание совета молодых ученых академии. На заседании председатель совета молодых ученых Жабагин Максат Кизатович отчитался о шестимесячной работе совета. Во встрече также приняли участие академики, что способствовало налаживанию преемственности. Молодые ученые обсудили развитие отечественной науки и внесли новые предложения.

Фото: акимат города Алматы

Национальная академия наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан является высшей научной организацией страны, объединяющей ведущих ученых и исследователей различных областей знаний. Академия играет ключевую роль в развитии науки, технологий и инноваций в Казахстане.