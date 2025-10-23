Казахстан принял участие в церемонии открытия Азиатских игр‑2025

В Манаме (Бахрейн) состоялась церемония открытия III юношеских Азиатских игр‑2025. Торжественное мероприятие прошло в выставочном комплексе Exhibition World Bahrain. Впервые в истории ЮАИ церемония открытия была проведена в закрытом помещении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает НОК РК, знаменосцами сборной Казахстана на параде атлетов стали боксер Рустембек Мухамедали и легкоатлетка Юлия Дёмкина.

Программа открытия отразила культуру Бахрейна и стала олицетворением послания от молодежи Бахрейна их сверстникам со всего континента, символизируя дружбу, единство и общее стремление к новым вершинам.

В завершении церемонии был зажжен огонь юношеских Азиатских игр-2025.

Сборную Казахстана на Играх представят 220 юных спортсменов, которые поборются за медали в 20 видах. На прошлых ЮАИ наша страна завоевала 13 наград, среди которых одна золотая. Общее количество участников Азиады составит более 8000, представляющих 45 НОК.

Соревнования стартовали 19 октября. Игры продлятся до 31-го числа.

Ранее знаменитый американец назвал Рыбакину лучшей теннисисткой предстоящего сезона.