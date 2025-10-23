#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстан принял участие в церемонии открытия Азиатских игр‑2025

III юношеские Азиатские игры 2025, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 06:20 Фото: НОК РК
В Манаме (Бахрейн) состоялась церемония открытия III юношеских Азиатских игр‑2025. Торжественное мероприятие прошло в выставочном комплексе Exhibition World Bahrain. Впервые в истории ЮАИ церемония открытия была проведена в закрытом помещении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает НОК РК, знаменосцами сборной Казахстана на параде атлетов стали боксер Рустембек Мухамедали и легкоатлетка Юлия Дёмкина.

Программа открытия отразила культуру Бахрейна и стала олицетворением послания от молодежи Бахрейна их сверстникам со всего континента, символизируя дружбу, единство и общее стремление к новым вершинам.

В завершении церемонии был зажжен огонь юношеских Азиатских игр-2025.

Сборную Казахстана на Играх представят 220 юных спортсменов, которые поборются за медали в 20 видах. На прошлых ЮАИ наша страна завоевала 13 наград, среди которых одна золотая. Общее количество участников Азиады составит более 8000, представляющих 45 НОК.

Соревнования стартовали 19 октября. Игры продлятся до 31-го числа.

Ранее знаменитый американец назвал Рыбакину лучшей теннисисткой предстоящего сезона.

Аксинья Титова
Читайте также
Казахстан принял участие в церемонии открытия летней Азиады-2022
21:43, 23 сентября 2023
Казахстан принял участие в церемонии открытия летней Азиады-2022
Казахстанцы приняли участие в церемонии открытия IV зимней Юношеской Олимпиады в Корее
20:09, 19 января 2024
Казахстанцы приняли участие в церемонии открытия IV зимней Юношеской Олимпиады в Корее
Кулибаев принял участие в открытии Азиатских игр-2022 в Ханчжоу
20:45, 23 сентября 2023
Кулибаев принял участие в открытии Азиатских игр-2022 в Ханчжоу
