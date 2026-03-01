#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
Пресс-релизы

Аида Балаева объявила о старте конкурса кинопроектов

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 17:41 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра РК – министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о начале конкурса кинопроектов, сообщает Zakon.kz.

О начале конкурса Аида Балаева объявила на своей странице в Facebook.

"В соответствии с поручением главы государства о создании качественного кино с высоким духовно-нравственным содержанием, сегодня стартовал ежегодный конкурс кинопроектов. Приоритетные темы отбора опубликованы на сайте Государственного центра поддержки национального кино. В этом году предложен широкий спектр направлений: родная земля, семья, здоровый образ жизни, национальные ценности, труд, закон и порядок, природа, космос, туризм и другие актуальные темы", – сказала она.

По словам Балаевой, одной из важных новаций стало проведение отбора с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволит повысить прозрачность процедуры и обеспечить дополнительную объективность принимаемых решений.

Согласно правилам, на первом этапе принимаются только сценарии и сценарные планы. На втором этапе проверяется полнота и соответствие представленного пакета документов. Далее этап открытой защиты и питчинга пройдет в формате онлайн-трансляции.

"Особо отмечу, что по итогам конкурсов, проведенных на принципах открытости и справедливости, 70 процентов проектов, получивших государственную поддержку, составляют работы молодых режиссеров. Желаю успехов авторам, стремящимся снимать фильмы с вдохновляющим и глубоким смыслом!" – отметила Аида Балаева.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аида Балаева поздравила волонтеров
11:47, 05 декабря 2025
Аида Балаева поздравила волонтеров
Аида Балаева высказалась о попытках дестабилизации социально-политической обстановки в Казахстане
17:24, 04 февраля 2026
Аида Балаева высказалась о попытках дестабилизации социально-политической обстановки в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял Аиду Балаеву
15:32, 03 декабря 2025
Касым-Жомарт Токаев принял Аиду Балаеву
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион мира из Кыргызстана в сложной схватке победил казахстанца на крупном турнире в Албании
18:28, Сегодня
Чемпион мира из Кыргызстана в сложной схватке победил казахстанца на крупном турнире в Албании
Разгромом закончилась битва чемпиона Европы против топового казахстанца на топ-турнире
18:09, Сегодня
Разгромом закончилась битва чемпиона Европы против топового казахстанца на топ-турнире
Неожиданным исходом завершилась битва Казахстан - Россия на крупном турнире по борьбе
18:06, Сегодня
Неожиданным исходом завершилась битва Казахстан - Россия на крупном турнире по борьбе
Лучший тяжеловес Казахстана проиграл на Канделаки на элитном турнире в первой же схватке
17:59, Сегодня
Лучший тяжеловес Казахстана проиграл на Канделаки на элитном турнире в первой же схватке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: