Аида Балаева объявила о старте конкурса кинопроектов

Заместитель премьер-министра РК – министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о начале конкурса кинопроектов, сообщает Zakon.kz.

О начале конкурса Аида Балаева объявила на своей странице в Facebook.

"В соответствии с поручением главы государства о создании качественного кино с высоким духовно-нравственным содержанием, сегодня стартовал ежегодный конкурс кинопроектов. Приоритетные темы отбора опубликованы на сайте Государственного центра поддержки национального кино. В этом году предложен широкий спектр направлений: родная земля, семья, здоровый образ жизни, национальные ценности, труд, закон и порядок, природа, космос, туризм и другие актуальные темы", – сказала она.

По словам Балаевой, одной из важных новаций стало проведение отбора с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволит повысить прозрачность процедуры и обеспечить дополнительную объективность принимаемых решений.

Согласно правилам, на первом этапе принимаются только сценарии и сценарные планы. На втором этапе проверяется полнота и соответствие представленного пакета документов. Далее этап открытой защиты и питчинга пройдет в формате онлайн-трансляции.

"Особо отмечу, что по итогам конкурсов, проведенных на принципах открытости и справедливости, 70 процентов проектов, получивших государственную поддержку, составляют работы молодых режиссеров. Желаю успехов авторам, стремящимся снимать фильмы с вдохновляющим и глубоким смыслом!" – отметила Аида Балаева.