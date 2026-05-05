$650 млн в агросектор: Берик Асылов провел встречу с турецким инвестором

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов принял директора ТОО "Alsera KZ" Гюнай Гокалп.

Компания является дочерней структурой турецкого "Alarko Holding A.S.", который работает в семи различных сферах и объединяет 7,5 тыс. сотрудников.

В ходе беседы инвестор презентовал проект по строительству и эксплуатации современного тепличного комплекса в Шымкенте с общей суммой инвестиций в 650 млн долларов.

Проект ориентирован на круглогодичное производство овощей и имеет высокий социально-экономический потенциал: он позволит создать новые рабочие места, внедрить передовые агротехнологии и укрепить продовольственную безопасность страны.

Стороны также обсудили экономические риски для отечественных сельхозпроизводителей, возникающие в условиях упрощенного допуска зарубежных экспортеров на рынок.

Инвестор отметил положительную практику взаимодействия с Комитетом по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры и территориальными органами прокуратуры, обеспечивающими сопровождение проекта на всех этапах.

Берик Асылов подчеркнул, что защита прав инвесторов остается безусловным приоритетом. Комитет обеспечивает оперативное реагирование на обращения бизнеса, правовое сопровождение и устранение административных барьеров.

По словам генпрокурора, внедрение механизмов проактивного надзора и цифрового мониторинга рисков формирует в Казахстане устойчивую и предсказуемую инвестиционную среду.

По итогам встречи поручено изучить поднятые инвестором вопросы совместно с государственными органами и выработать системные решения, обеспечивающие баланс интересов бизнеса и национальной экономики.