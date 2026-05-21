Пресс-релизы

Генеральный прокурор Берик Асылов совершил рабочий визит в Макао

заключение соглашения в Макао, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 11:14 Фото: gov.kz
Генпрокурор РК Берик Асылов и секретарь по вопросам администрирования и юстиции Макао Вонг Сио Чак подписали три межгосударственных соглашения: о выдаче скрывающихся преступников, о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных лиц, сообщает Zakon.kz.

Соглашение о выдаче скрывающихся преступников создаст правовой механизм для экстрадиции лиц, совершивших преступления на территории одной юрисдикции и скрывающихся в другой.

Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам сформирует международно-правовую основу для взаимодействия правоохранительных органов Казахстана и Макао при осуществлении процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также принятия мер по аресту и конфискации имущества, добытого преступным путем.

Соглашение о передаче осужденных лиц позволит гражданам сторон, осужденным вследствие совершения преступления к лишению свободы за рубежом, отбывать назначенное иностранными судами наказание на территории страны своей гражданской принадлежности.

Также Асылов встретился с генеральным прокурором Макао Тонгом Хио Фонгом, с которым обсудил вопросы обеспечения международной безопасности, совместного противодействия транснациональным видам преступности, защиты и привлечения инвестиций, поиска и возврата активов, добытых преступным путем.

В завершение встречи стороны наметили дальнейшие шаги по углублению сотрудничества, обмена оперативной информацией и договорились о взаимодействии по иным правовым вопросам, представляющим взаимный интерес.

Необходимо отметить, что налаживание международного сотрудничества с Макао, являющимся одним из ключевых азиатских финансовых центров, стало возможным благодаря совместной работе Генеральной прокуратуры Казахстана с Посольством Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

Айсулу Омарова
