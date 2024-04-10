Казахстан и Специальный адмрайон Китая Макао договорились о безвизе

Посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев и секретарь администрации и юстиции Специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 9 апреля.

"Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур. Данное соглашение придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического сотрудничества между двумя сторонами", – сообщили в МИД Казахстана.

Также посол Казахстана провел переговоры с главой администрации САР Макао Хо Ятсеном и Комиссаром МИД КНР Лю Сянфа. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Макао, а также вопросы взаимодействия в рамках текущего "Года туризма Казахстана в Китае".

В январе 2024 года для казахстанцев стал действовать безвиз с Сейшелами.