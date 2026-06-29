Казахстан продвигает принципы, которые станут центральной темой ICAO Global Aviation Gender Summit 2026

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) объявила о проведении Global Aviation Gender Summit 2026, который состоится 21-23 июля 2026 года в Луанде (Ангола).

Саммит объединит министров, руководителей авиационных администраций, международных организаций и отраслевых экспертов для обсуждения развития человеческого капитала, расширения возможностей женщин в авиации, подготовки кадров и формирования инклюзивной авиационной отрасли будущего. Программа саммита включает вопросы лидерства, развития профессиональных компетенций, роли глобальных послов, создания комфортной рабочей среды для женщин и механизмов оценки достигнутых результатов.

Еще несколько десятилетий назад руководящие должности в мировой гражданской авиации практически полностью занимали мужчины. Сегодня ситуация постепенно меняется, и Международная организация гражданской авиации (ICAO) последовательно продвигает политику расширения возможностей женщин, рассматривая человеческий капитал как один из ключевых факторов устойчивого развития отрасли.

Одной из наиболее известных женщин в истории ICAO стала доктор Фан Лю (Fang Liu) из Китая. В 2015 году она вошла в историю как первая женщина, избранная генеральным секретарем ICAO за более чем 70-летнюю историю организации. Именно при ее руководстве были значительно усилены программы по развитию человеческого капитала, продвижению женщин в авиации и проведен первый Global Aviation Gender Summit в Кейптауне в 2018 году. При этом для Казахстана данная повестка не является новой.

Уже 9-11 июня 2026 года на заседании генеральных директоров гражданской авиации региона EUR/NAT ICAO, объединившем руководителей авиационных администраций 56 государств Европы, Северной Атлантики, Центральной Азии и Северной Африки, одним из ключевых вопросов стало именно развитие человеческого капитала. Наряду с вопросами устойчивого развития авиации, достижения климатических целей, внедрения инноваций и новых технологий участники обсуждали подготовку специалистов, преодоление кадрового дефицита и создание условий для привлечения молодежи и женщин в авиационную отрасль.

Именно на этой авторитетной международной площадке председатель Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, посол Глобальной программы послов ИКАО Салтанат Томпиева представила опыт Казахстана по реализации инициатив ИКАО в области развития человеческого капитала. В числе представленных проектов – профориентационная работа с молодежью, развитие международного образовательного сотрудничества, продвижение гендерного равенства в авиации, подготовка "Отраслевого атласа новых профессий и компетенций", а также запуск проекта "Авиационные волонтеры Казахстана".

Особое внимание участников заседания привлекла работа Казахстана по реализации международных инициатив ИКАО. Директор Регионального бюро ИКАО EUR/NAT Николас Ралло отметил тесное сотрудничество с Казахстаном, а также подчеркнул, что именно Казахстан первым в регионе приступил к разработке Генерального плана развития гражданской авиации до 2050 года (CAMP) совместно с ИКАО.

Таким образом, вопросы, которые станут центральной темой Global Aviation Gender Summit 2026, уже получили практическое воплощение в Казахстане и были представлены международному авиационному сообществу на заседании руководителей авиационных администраций региона.

Для Казахстана это особенно символично. Примечательно, что среди государств Центральной Азии именно Казахстан является одной из немногих стран, где национальную авиационную отрасль представляет женщина.

На этом фоне участие женщины во главе авиационных властей Казахстана является не только примером профессионального лидерства, но и отражением современных подходов, которые активно продвигает ИКАО на глобальном уровне. Не случайно Казахстан сегодня занимает заметное место в международной авиационной повестке. Это результат последовательной государственной политики и слаженной работы всех уровней управления отраслью – от определения стратегических приоритетов до их практической реализации.

Это не только отражает высокий уровень доверия к профессиональным компетенциям, но и соответствует современным международным тенденциям, которые ICAO будет обсуждать на Global Aviation Gender Summit 2026.

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