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События

Глава ИКАО оценил лидерство Казахстана в авиации Центральной Азии

Нурлан Сауранбаев, Сальваторе Шаккитано, ИКАО, авиация , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 18:16 Фото: Минтранспорта РК
Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев 8 июля провел встречу с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Шаккитано, который впервые в истории прибыл с визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и ИКАО, в том числе в сферах обеспечения безопасности полетов, модернизации авиационной инфраструктуры, увеличения пассажиропотока, развития устойчивого авиационного топлива (ACT-SAF) и других направлений.

"По итогам встречи подписана совместная декларация, а также мастер-план по развитию гражданской авиации Казахстана до 2050 года", – говорится в сообщении.

Как уточняется, Казахстан стал первой страной в Центральной Азии и на постсоветском пространстве, с которой ИКАО реализует подобную платформу. Мастер-план охватывает период 2026-2050 годов и предполагает экспертную поддержку со стороны организации в вопросах развития отрасли.

Президент Совета ИКАО высоко оценил реформы, проводимые в авиационной сфере страны, отметив рост уровня соответствия международным стандартам – с 47% в 2009 году до 82% в 2024 году. Это позволило полностью снять ранее действовавшие ограничения на полеты казахстанских авиаперевозчиков в страны Евросоюза.

Следующей целью, по словам представителей ведомства, является достижение 90-процентного соответствия стандартам ИКАО.

Кроме того, в ходе встречи был отмечен прогресс Казахстана в реализации гендерной политики в авиации, внедрении режима "Открытого неба" и реализации Национального плана по снижению выбросов СО₂ в авиационном секторе.

Стороны подтвердили намерение продолжать взаимодействие на высоком уровне и развивать сотрудничество в позитивной динамике.

Ранее глава государства принял президента совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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