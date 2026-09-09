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ИИ в финансах, цифровые активы и антифрод: Central Asia Fintech Summit 2026 пройдет 11 сентября в Алматы

Фото: Central Asia Fintech Summit 2026, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:19 Фото: Central Asia Fintech Summit 2026
Искусственный интеллект становится частью повседневной работы финансового сектора, цифровые активы переходят от экспериментов к системному регулированию, а борьба с финансовым мошенничеством требует общей инфраструктуры государства и бизнеса.

11 сентября эти изменения станут центральной темой Central Asia Fintech Summit (CAFS) 2026 в Центре современной культуры "Целинный" в Алматы. Тема саммита – "Эпоха доверия: каким будет финансовый рынок следующего десятилетия".

CAFS 2026 организуют Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан и Kazakhstan Fintech Network (KFTN) при поддержке Национального Банка Республики Казахстан.

Регуляторы и лидеры рынка

Среди спикеров CAFS 2026 – председатель Национального Банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов, председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, заместитель председателя Национального Банка Бинур Жаленов, председатель правления Национальной платежной корпорации Жанар Самаева и управляющий Международного финансового центра "Астана" Ренат Бектуров.

К ним присоединятся первые руководители крупнейших банков, бигтех-компаний, международных финансовых и технологических организаций. В центре дискуссии – как меняются правила финансового рынка под влиянием новых технологий и какая инфраструктура необходима для следующего этапа его развития.

Три исследования о том, куда движется рынок

На CAFS 2026 представят три исследования о ключевых изменениях финансового сектора Казахстана.

  • "Fintech in Kazakhstan 2026", подготовленное RISE Research и Fintech Center при поддержке Национального Банка, представит актуальную карту финтех-рынка: его участников, направления развития, инвестиционные тенденции и основные барьеры для роста.
  • "Цифровые финансовые активы в Казахстане 2026" от Fintech Center при поддержке Национального Банка основано на глобальном бенчмаркинге и опросе, охватившем 79 процентов компаний исследуемого рынка. Главный вопрос – сформировался ли реальный спрос на цифровые активы и готовы ли традиционные финансовые организации к интеграции с новой инфраструктурой.
  • Третье исследование – "Внедрение искусственного интеллекта на финансовом рынке Казахстана" – Fintech Center готовит совместно с Национальным Банком, АРРФР и МФЦА. Оно проводится третий год подряд, а в 2026 году выборка выросла вдвое – до 160 респондентов.

Если раньше главным вопросом было, внедряют ли финансовые организации искусственный интеллект и как именно они это делают, сегодня эта дискуссия уже позади. Теперь главный вопрос – какую измеримую ценность создает ИИ: как компании оценивают экономический эффект, производительность и реальную отдачу от инвестиций в технологию. Исследование покажет, насколько рынок перешел от технологического хайпа к измерению конкретных результатов.

Антифрод как инфраструктура финансового рынка

Отдельным фокусом CAFS станет развитие Национального Антифрод-центра, объединяющего банки, правоохранительные органы и операторов связи для противодействия финансовому мошенничеству.

Участники обсудят применение технологий для выявления и блокировки мошеннических цепочек в реальном времени. В рамках саммита также пройдет церемония награждения лучших участников антифрод-системы.

Пять стартапов поборются за инвестиции до 100 000 долларов США

На CAFS 2026 также пройдет финал Fintech Stars Battle. Из более чем 50 команд пять финалистов представят свои решения перед банками и инвесторами.

Победитель получит возможность привлечь инвестиции до 100 000 долларов США по соглашению SAFE, пройти акселерационную программу в Дубае и получить доступ к потенциальным партнерам и инвесторам.

"Когда алгоритмы принимают все больше финансовых решений, а цифровые активы становятся частью регулируемого рынка, доверие перестает быть просто словом из корпоративной миссии. Оно становится технологическим стандартом. Поэтому на CAFS 2026 мы говорим о доверии не как о философии, а как о базовой архитектуре финансового рынка следующего десятилетия", – отметил основатель и генеральный директор Kazakhstan Fintech Network Диас Саветканов.

Фото: Central Asia Fintech Summit 2026, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:19

Фото: Central Asia Fintech Summit 2026

Central Asia Fintech Summit 2026 пройдет 11 сентября 2026 года в Алматы в Центре современной культуры "Целинный". Саммит объединит регуляторов, банки, финтех-компании, бигтех, международные финансовые организации, инвесторов и технологические команды для обсуждения будущего финансового рынка Казахстана и Центральной Азии.

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