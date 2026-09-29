Фонд Булата Утемуратова создаст региональный хаб по аутизму в Центральной Азии и Южном Кавказе

Фонд Булата Утемуратова станет региональным партнером Глобальной коалиции по защите интересов людей с аутизмом (GAAC) и создаст хаб для стран Центральной Азии и Южного Кавказа, сообщает Zakon.kz.

Новая площадка объединит экспертизу международных и региональных организаций для развития системной поддержки людей с расстройством аутистического спектра (РАС).

Основной задачей хаба станет адаптация и внедрение международных практик с учетом особенностей стран региона. Он объединит специалистов, профильные организации и представителей государственных структур, обеспечит обмен экспертизой и будет способствовать расширению доступа к научно обоснованным подходам, исследованиям и данным в сфере аутизма.

GAAC была создана в 2025 году на площадке ООН в Нью-Йорке при участии Qatar Foundation, Autism Speaks, Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ. Фонд Булата Утемуратова вошел в число учредительных членов Коалиции и принял участие в ее запуске. Создание регионального хаба станет следующим этапом сотрудничества Фонда с GAAC и позволит развивать инициативы Коалиции непосредственно в странах Центральной Азии и Южного Кавказа.

Во всем мире страны накапливают знания и разрабатывают подходы, способные улучшить качество жизни людей с аутизмом и их семей, однако доступ к таким возможностям по-прежнему крайне неравномерен. Во многих странах уже существуют эффективные исследования, ресурсы и модели. Основная задача состоит в том, чтобы помочь этим решениям распространяться, адаптироваться к местным условиям и успешно внедряться в других странах. Ценность GAAC заключается в том, что Коалиция превращает накопленные знания в скоординированные действия. Объединяя партнеров из разных стран и секторов, мы можем укреплять национальные и местные системы и способствовать тому, чтобы прогресс, достигнутый в одной части мира, улучшал жизнь людей далеко за ее пределами. Президент и генеральный директор Autism Speaks Кейс Уаргоу

В Qatar Foundation также подчеркивают, что международное сотрудничество позволяет распространять достижения в сфере аутизма между странами и системами поддержки.

GAAC была создана исходя из понимания того, что вызовы, с которыми сталкиваются люди с аутизмом и их семьи, являются общими для всего мира и требуют совместных решений. Наша цель – чтобы прогресс в диагностике, политике, интервенциях и лечении, достигнутый в одной стране, мог приносить пользу людям с аутизмом и их семьям во всем мире. Советник по вопросам исследований, разработок и инноваций Офиса председателя и исполнительный директор по исследованиям, разработкам и инновациям Qatar Foundation доктор Хилал Лашуэль

Региональную модель GAAC для стран Центральной Азии и Южного Кавказа представил председатель Попечительского совета Фонда Булата Утемуратова, доктор медицинских наук Алмаз Шарман в Нью-Йорке 25 сентября 2026 года в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Для устойчивого развития систем поддержки людей с аутизмом недостаточно иметь проверенные решения – важно обеспечить условия для их адаптации и внедрения с учетом национального и регионального контекста. Международное сотрудничество позволяет объединять экспертизу, обмениваться практическими подходами и масштабировать решения, которые уже доказали свою эффективность. Председатель Попечительского совета Фонда Булата Утемуратова, доктор медицинских наук Алмаз Шарман

Опорой для региональной работы станет многолетний опыт Фонда Булата Утемуратова по реализации программы "Аутизм. Мир один для всех", в рамках которой работают 13 аутизм-центров "Асыл Мирас" в 12 городах страны, поддержкой которых охвачено более 17,5 тысячи детей с РАС. Программа включает развитие диагностики и ранней помощи, подготовку специалистов и внедрение новых моделей поддержки. В 2026 году Фонд расширил это направление проектом по сопровождаемому трудоустройству совершеннолетних с РАС (Supported Employment), реализуемым в партнерстве со шведским фондом RAOUL.

За последние годы в Казахстане, во многом благодаря специалистам аутизм-центров "Асыл Мирас", сформирован значительный практический опыт в сфере поддержки детей с аутизмом и их семей. Для нас важно, чтобы накопленные в Казахстане знания стали частью международного диалога, а эффективные мировые практики и подходы GAAC находили применение в странах Центральной Азии и Южного Кавказа. Генеральный директор Фонда Булата Утемуратова Айнур Карбозова

Региональный хаб станет частью глобальной системы инициатив GAAC, охватывающей оценку прогресса в сфере инклюзии, услуг и государственной политики, развитие общей доказательной базы и исследований, подготовку специалистов и укрепление кадрового потенциала, внедрение доступных технологий и решений на основе искусственного интеллекта, обмен знаниями и экспертизой, участие людей с аутизмом, их семей и специалистов по уходу в формировании приоритетов, а также развитие национальных стратегий в сфере аутизма.

Справочно:

Фонд Булата Утемуратова основан в 2014 году известным казахстанским бизнесменом и меценатом Булатом Утемуратовым. Фонд демонстрирует одну из наиболее системных моделей филантропии в Казахстане, инвестировав свыше 250 млн долларов в проекты в области образования, здравоохранения, культуры, экологии, инклюзии, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, а также развития регионов страны через создание современной социальной инфраструктуры. Основной целью деятельности Фонда является внедрение устойчивых решений, приносящих долгосрочные результаты и способствующих повышению качества жизни населения Казахстана.

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