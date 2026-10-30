КГД обсудил с бизнесом развитие налогового и таможенного администрирования

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов провел круглый стол с представителями бизнес-сообщества и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", сообщает Zakon.kz.

По информации КГД, участники обсудили развитие налогового и таможенного администрирования с учетом задач, обозначенных в Послании президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года.

"В Послании глава государства обозначил приоритеты ускоренного развития цифрового государства, внедрения искусственного интеллекта и оптимизации налоговых и таможенных процедур с применением цифровых технологий. Эти вопросы стали важной частью обсуждения", – сообщили в КГД.

Участники также рассмотрели, как сделать налоговое и таможенное администрирование более понятным, удобным и предсказуемым для бизнеса, а цифровые сервисы полезными в повседневной работе предпринимателей.

"Цифровизация должна помогать устранять административные барьеры и делать государственные процедуры удобнее для граждан и бизнеса, такой подход лежит в основе дальнейшего развития сервисов Комитета", – отметили на круглом столе.

Обсуждались также изменения законодательства в сфере налогового администрирования, актуальные вопросы налоговых и таможенных процедур, развитие информационных систем и цифровых сервисов, а также взаимодействие государства и бизнеса.

Представители Комитета рассказали о действующих цифровых решениях и планах по дальнейшему совершенствованию налогового и таможенного администрирования, а также решения, внедрение которых запланировано до конца текущего года. В частности, представителям бизнеса продемонстрирован функционал расчета налогов и обязательных платежей с фонда оплаты труда в один клик, который позволит существенно упростить выполнение налоговых обязательств, особенно для субъектов малого предпринимательства.

"Открытый диалог с предпринимателями помогает Комитету совершенствовать работу и развивать сервисную модель, основанную на понятных требованиях, предсказуемых процедурах и своевременной поддержке налогоплательщиков. При этом перевод услуги в электронный формат должен сопровождаться реальным упрощением самой процедуры". КГД

Предложения, озвученные участниками круглого стола, будут изучены и рассмотрены в дальнейшей работе по совершенствованию административных процедур и цифровых сервисов.

По итогам встречи принято решение о создании Делового совета с участием представителей бизнес-сообщества. Совет станет постоянной площадкой для системного взаимодействия государства и предпринимателей, обсуждения возникающих проблемных вопросов и выработки согласованных предложений по дальнейшему совершенствованию налогового и таможенного администрирования.