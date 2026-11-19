В Казахстане за четыре года на 16,5% сократилась удельная углеродоемкость транспортировки газа по ниткам А, В и С магистрального газопровода "Центральная Азия – Китай", сообщает Zakon.kz.

Одновременно компании внедряют цифровые технологии и искусственный интеллект для повышения эффективности нефтегазовой отрасли. Эти и другие результаты представили в Астане на семинаре "Энергетические артерии и зеленое развитие".

Мероприятие состоялось по инициативе CNPC Central Asia Ltd. при поддержке ТОО "Азиатский Газопровод". Оно объединило около 100 представителей энергетических компаний Казахстана и Китая, профильных организаций, преподавателей и студентов Назарбаев университета.

Фото: пресс-служба CNPC

Мероприятие состоялось по инициативе CNPC Central Asia Ltd. при поддержке ТОО "Азиатский Газопровод". Оно объединило около 100 представителей энергетических компаний Казахстана и Китая, профильных организаций, преподавателей и студентов Назарбаев университета.

Фото: пресс-служба CNPC

За счет оптимизации технологических процессов компании удалось добиться существенной экономии ресурсов. Как отметил заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО "Азиатский Газопровод" Чжао Фань, повышение экологической эффективности становится одним из постоянных направлений работы компании.

Фото: пресс-служба CNPC

Экологические требования учитываются на всех этапах эксплуатации трубопроводной инфраструктуры. Мы непрерывно совершенствуем практики мониторинга и управления, оптимизируем энергопотребление и внедряем передовые решения, позволяющие гармонично сочетать надежность транспортировки с высокой экологической ответственностью, – подчеркнул он.

Профессор Китайского нефтяного университета (Пекин) Гун Цзин представила возможности применения больших языковых моделей в сфере хранения и транспортировки нефти и газа. О перспективах цифровизации нефтегазового сектора рассказал старший эксперт департамента нефтегазовых трубопроводных систем Huawei Technologies Kazakhstan Мерген Жаксылыков. Историю развития трубопроводного транспорта Казахстана и его дальнейшие перспективы представил заместитель генерального директора АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" Кайргельды Кабылдин. Обсуждение показало, что дальнейшее развитие отрасли связано не только со строительством новых объектов, но и с повышением эффективности уже действующей инфраструктуры, ее цифровизацией и снижением воздействия на окружающую среду.

Фото: пресс-служба CNPC

Энергетическое сотрудничество Казахстана и Китая развивается уже почти три десятилетия. За это время появилась разветвленная инфраструктура транспортировки нефти и газа. Сегодня четыре совместных предприятия эксплуатируют шесть нефтяных и газовых трубопроводов общей протяженностью 7 591 км. По словам заместителя генерального директора CNPC Central Asia Ltd. Гао Бина, дальнейшее сотрудничество предполагает движение в сторону развития инфраструктуры и внедрения новых технологий.

Совместные проекты магистральных нефте-, газопроводов стали важной частью энергетического взаимодействия Казахстана и Китая. Опираясь на накопленный опыт, мы продолжаем развивать инфраструктуру, внедрять современные решения и повышать эффективность ее эксплуатации, – отметил Гао Бин.

В 2027 году CNPC отметит 30-летие своей деятельности в Казахстане. По данным компании, за этот период налоговые и таможенные отчисления в бюджеты всех уровней превысили 50 млрд долларов. Еще более 400 млн долларов направлено на социальные и благотворительные проекты. На нефтегазовых проектах создано свыше 22 тыс. прямых рабочих мест, при этом доля казахстанских специалистов достигает 98%.

Фото: пресс-служба CNPC

В рамках мероприятия также открылась фотовыставка "Энергетические артерии Шелкового пути в объективе фотокамеры". Экспозиция посвящена более чем 20-летней истории сотрудничества Казахстана и Китая в сфере трубопроводного транспорта. Выставка и семинар подготовлены при участии CNPC Central Asia Ltd. и ТОО "Азиатский Газопровод" в рамках международного бренда корпорации CNPC E-Light ("Энергия света, освещающая мир"), объединяющего культурные, социальные и благотворительные проекты корпорации.

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