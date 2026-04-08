#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Статьи

Казахстан обогнал Китай по уровню ВВП на душу населения

По итогам 2025 года Казахстан не только остался лидером среди стран Центральной Азии по уровню ВВП на душу населения, но и превзошел по этому показателю Китай, сообщает Zakon.kz.

Согласно последнему отчету Международного валютного фонда за 2025 год, стремительные темпы роста экономики Казахстана позволили нашей республике оказаться в топ-50 лучших стран мира по уровню номинального ВВП, а также превзойти показатели ВВП на душу населения большей части государств постсоветского пространства и даже Китая.

В этом случае отмечается, что ВВП на душу населения Казахстана в 2025 году составил 14 723 доллара, а у Китая – 13 806 долларов.

Показатели Казахстана

Обновленные данные МВФ показывают, что в рейтинге стран по уровню номинального ВВП Казахстан в 2025 году занял 50-е место из 218 возможных с показателем в 300,05 млрд долларов.

В тех же отчетах указывается, что есть у Казахстана и рост уровня ВВП на душу населения. Так, в 2025 году он достиг показателя в 14 723 доллара, а в 2026 году, согласно прогнозам, он может приблизиться к отметке в 15 527 долларов.

Эксперты фонда отмечают, что высокие показатели Казахстана во многом обеспечены природными ресурсами страны. При этом в последние годы наблюдается развитие переработки сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Дополнительными факторами роста стали реформы деловой среды, приток иностранных инвестиций и модернизация инфраструктуры.

Макроэкономическая стабильность, по оценке фонда, поддерживается за счет умеренной инфляции, стабильного курса тенге и сбалансированной бюджетной политики.

Положение в СНГ и ЦА

Лидирующие позиции по уровню ВВП на душу населения среди стран СНГ по итогам 2025 года занимает Россия с показателем в 17,45 тысячи долларов.

На втором месте среди стран Содружества по этому показателю расположился Казахстан – 14 723 доллара.

Фото: Zakon.kz

Более низким уровнем ВВП на душу населения на центральноазиатском пространстве и в СНГ отмечаются Туркменистан (10,8 тысячи долларов), Беларусь (9,44 тысячи долларов), Армения (8,9 тысячи долларов), Азербайджан (7,3 тысячи долларов), Узбекистан (3,65 тысячи долларов), Кыргызстан (2,79 тысячи долларов) и Таджикистан (1,64 тысячи долларов).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Первое место в мире по уровню ВВП на душу населения в 2025 году заняло Монако с показателем в 256,5 тысячи долларов.

На втором месте расположился Лихтенштейн с показателем ВВП на душу населения в 231,7 тысячи долларов, а на третьем – Люксембург (146,8 тысячи долларов).

В топ-10 лучших стран по уровню ВВП на душу населения в мире по итогам 2025 года также вошли: Бермудские острова (138,9 тысячи долларов), Ирландия (129,1 тысячи долларов), Швейцария (111,04 тысячи долларов), Исландия (98,15 тысячи долларов), Каймановы острова (97,75 тысячи долларов), Сингапур (94,48 тысячи долларов) и Норвегия (91,88 тысячи долларов).

Самым низким уровнем ВВП на душу населения в мире, по версии специалистов МВФ, в 2025 году отметились Южный Судан (313 долларов), Йемен (415 долларов) и Афганистан (417 долларов).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Миллиардер объяснил, почему Казахстан обогнал Россию по ВВП
08:27, 21 августа 2025
Миллиардер объяснил, почему Казахстан обогнал Россию по ВВП
Казахстан вышел в лидеры постсоветского пространства по ВВП на душу населения – данные МВФ
16:59, 14 августа 2025
Казахстан вышел в лидеры постсоветского пространства по ВВП на душу населения – данные МВФ
Объем безналичных транзакций обогнал ВВП Казахстана
12:40, 09 февраля 2024
Объем безналичных транзакций обогнал ВВП Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен состав сборной Казахстана на крупный турнир в Таджикистане по дзюдо
15:04, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана на крупный турнир в Таджикистане по дзюдо
Казахстанский чемпион Азии может вернуться в бокс после трёх лет "бана" за допинг
14:53, Сегодня
Казахстанский чемпион Азии может вернуться в бокс после трёх лет "бана" за допинг
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
14:28, Сегодня
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
Чебурин выставил основу "Атырау" на Кубок РК после скандального матча в Шымкенте
14:09, Сегодня
Чебурин выставил основу "Атырау" на Кубок РК после скандального матча в Шымкенте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: